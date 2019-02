«Mi cliente no es una persona que vaya dando palizas a señores de 59 años» PIÑA El acusado de agredir a un hombre que le recriminó la forma en la que llevaba los perros aseguró que fue la víctima quien le «amenazó con acuchillarlo» CECILIA PÉREZ Martes, 26 febrero 2019, 13:28

«Fue él quien me insultó, me llamó hijo de puta, guarro y me amenazó con que me iba a acuchillar por eso cuando se abalanzó contra mí haciendo amago de que sacaba algo del bolsillo yo solo quise zafarme, se tambaleó y luego cayó hacia adelante». Esto es lo que declaró el acusado de agredir a un hombre de 59 años que previamente le había recriminado la forma en la que llevaba a sus perros en un parque de Las Campas, Oviedo.

Sin embargo, la Fiscalía del Principado de Asturias mantuvo la pena de cuatro años de prisión e incluyó además la petición de prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante cinco años. Medidas que hizo suya la acusación mientras que la defensa solicitó que la agresión fuera tipificada como una imprudencia.

El juicio, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, comenzó con la declaración del acusado. Este adelantó que no era la primera vez que había tenido un altercado con el denunciante. El presunto agresor, explicó que el hombre ya le había insultado en otras ocasiones.

El día de los hechos, el 9 de marzo de 2018, el denunciante bajó al parque donde se encontraba el procesado junto con tres vecinas y sus perros. «Ese día vino hacia mí y me dijo que me iba a acuchillar, se metió la mano en el bolsillo y se abalanzó contra mi. Solo recuerdo que cayó de bruces contra el suelo», relató el acusado. Negó en todo momento que le diese patadas y puñetazos y que le persiguiera hasta el portal para agredirle de nuevo.

Tres de las testigos que acudieron a la vista, corroboraron la versión del procesado pero, curiosamente, a pesar de haber visto en directo el incidente ninguna de ellas vio si finalmente el procesado llegó a golpear o no al vecino, algo que llamó la atención al fiscal, hasta el punto de solicitar diligencias contra ellas por falso testimonio. «Las testigos vieron todo menos la agresión. Vienen a mentir y a favorecer al acusado», aseveró el representante del Ministerio Fiscal. Algo a lo que se sumó la abogada de la acusación, Rocío Prieto.

La víctima, de la presunta agresión, dio otra versión de los hechos. Relató que él salió a pasear a su «perrito», sí reconoció que él mismo había dicho del procesado que «no era trigo limpio» pero sobre la agresión, relató que tras un rifirrafe por los perros, el acusado le increpó llamándole «gilipollas de mierda que tengo el perro atado», dijo que tenía un pit bull que «siempre llevaba suelto». Luego explicó que fue el acusado quien «vino violentamente, insultándome y amenazándome que me iba a matar. Vino hacia mí a cien por hora y me pegó una patada», relató. Con esas, el hombre se fue hasta el portal de su casa y allí fue, donde explicó que «no sé cómo llevé un puñetazo en el costado izquierdo» y se desplomó.

Los agentes de la Policía Local que acudieron el día de la pelea, explicaron que recibieron una llamada por una supuesta agresión. Al llegar vieron tumbado en el suelo a la víctima «con la cara llena de sangre». Los agentes explicaron que fue el propio agresor quien «claramente»reconoció que había «dado un puñetazo» al hombre y que lo hizo nervioso pero sin mostrar «agresividad» alguna.

Este detalle no fue precisado por el acusado durante la vista oral, que aseguró que solo hizo el intento de zafarse del vecino con la mano.

La defensa del procesado, ejercida por Carmen Pardo aseguró que «mi cliente no es un agresor, no dio ninguna paliza ni se dedica a pegar a señores de 59 años». Alegó que la acción fue «un accidente» y que actuó «en legítima defensa» por lo que solicitó que en caso de ser condenado lo fuera por un delito de imprudencia.