El Club Patín La Corredoria teme «desaparecer» por el mal estado de su pista La pista de hockey del Club Patín La Corredoria con el lateral cubierto de agua. / ÁLEX PIÑA Las últimas lluvias acentúan las graves deficiencias que sufre la instalación, cubierta de grandes charcos, que limitan su uso CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 26 enero 2019, 01:39

Aspirando. Así han tenido que secar el agua acumulada en la pista de hockey que utiliza el Club Patín La Corredoria para poder jugar hoy su partido contra el Centro Asturiano, a partir de las 15.30 horas, eso sí, siempre que los árbitros den el visto bueno a la pista, ubicada en un anexo al campo de fútbol Manuel Díaz Vega, y pare de llover.

La intensa lluvia caída durante la semana ha agudizado un problema que viene de lejos. «Siempre que llueve entra el agua porque hay un desagüe en la parte lateral de la pista que está mal conectado y en vez de desaguar hacia afuera lo hace hacia dentro», explica Mónica Lumbreras, delegada de los dos equipos con los que cuenta el Club Patín La Corredoria. Un club con once años de historia, donde patinan pequeños desde los 4 a los 18 años. A día de hoy, teme acabar desapareciendo. «No entran niños nuevos porque estas instalaciones no reúnen las condiciones. Nos van a obligar a desaparecer», lamentó Mónica Lumbreras.

Los usuarios de la pista llevan reclamando la mejora de las instalaciones desde hace ocho años. «Es un problema constructivo que hemos puesto en conocimiento del Ayuntamiento que prometen arreglarlo pero no lo hacen», expone la delegada del Club Patín La Corredoria.

Sin seguridad

El problema de una pista de patinaje llena de charcos no es baladí. «Los niños entrenan sin seguridad, tenemos que poner conos para no pisar los charcos», lamentó Lumbreras. No es el único problema que acecha a estas instalaciones, en el barrio de La Corredoria. «No cumple la normativa porque no cuenta con baños públicos, solo hay dos vestuarios para toda la instalación que también utilizan los usuarios de la pista de tenis. Cuenta con dos duchas cubiertas por cortinas que hemos tenido que comprar nosotros y de cuyo lavado también nos encargamos nosotros», explicó la delegada del club.

A todas estas deficiencias se les suma que el vestuario lleva dos meses sin luz y con una ventana que no cierra y por la que se cuela el frío.

La mala suerte también acompaña al Club Patín La Corredoria. En 2015 la propuesta de mejora de las instalaciones se colaron entre las propuestas ganadoras de los primeros presupuestos participativos impulsados por el Ayuntamiento, de la mano de Somos. Sin embargo, un error en el recuento acabó por apartarlos de la lista de proyectos ganadores. Aún así, Mónica Lumbreras, explica que «prometieron arreglarlo, vinieron los técnicos pero todo sigue igual», incide.

Los padres de los niños que forman parte del Club Patín Asturias miran ahora al cielo, tras una semana achicando y secando el agua que inhabilita uno de los laterales de la pista. Urgen una intervención inmediata del Ayuntamiento para que los patines no dejen de rodar en la pista de La Corredoria.