El Club Patín La Corredoria no quiere jugar al hockey «sobre madreñes» Los miembros del Club Patín La Corredoria durante la concentración ante la pista de hockey. / LORENZANA Más de 150 personas se concentraron ayer en la pista de polideportiva Manuel Díaz Vega para denunciar el mal estado de las instalaciones CECILIA PÉREZ Domingo, 3 febrero 2019, 02:50

Han pasado a la acción. Los integrantes del Clun Patín La Corredoria, con once años de historia sobre ruedas, han dicho basta y se han plantado ante el mal estado que presenta la pista de hockey donde entrenan y disputan los partidos, justo al lado del campo de fútbol del Manuel Díaz Vega, en La Corredoria. Lo hicieron a modo de concentración, pancarta en mano y al grito de «Por una pista sin charcos, solución ya». Lograron el apoyo de más de ciento cincuenta personas que les acompañaron durante la protesta que realizaron ayer desde las cuatro y media de la tarde entre partido y partido. Ayer pudieron disputarlos, pero el viernes tuvieron que suspender dos, ante la cantidad de agua acumulada en la pista tras las últimas lluvias que hicieron inviable, por la propia seguridad de los patinadores, que pudiera celebrarse el encuentro.

El lema de la concentración lo resumió una de las consignas que se gritaron ayer por la tarde: «Es hockey sobre patines, no hockey sobre madreñes». El problema que se cierne sobre esta instalación deportiva viene de lejos, desde que se construyó la instalación. La culpa, según sus usuarios, la tiene un desagüe mal colocado que en vez de arrojar el agua acumulada hacia fuera de la pista, la vacía en su interior. Los usuarios de las instalaciones llevan reclamando su mejora desde hace ocho años. «Es un problema que hemos puesto en conocimiento del Ayuntamiento que prometen arreglarlo pero no lo hacen», expone la delegada del Club Patín La Corredoria, Mónica Lumbreras.

La concentración de ayer también sirvió para pedir que se mejoren las dependencias que conforman la instalación, entre ellas los vestuarios. Llevan dos meses sin luz y con una ventana que no cierra, por la que se cuela el frío. «No cumple la normativa porque no cuenta con baños públicos, solo hay dos vestuarios para toda la instalación que también utilizan los usuarios de la pista de tenis. Cuenta con dos duchas cubiertas por cortinas que hemos tenido que comprar nosotros y de cuyo lavado también nos encargamos», explicó la delegada del club. Urgen una intervención inmediata para que los patines no dejen de rodar en la pista de La Corredoria.