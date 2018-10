«Cobré la pensión para sobrevivir porque no tenía ni paro ni nada» El abogado Héctor Díaz, con el acusado, a la entrada de la Audiencia Provincial. / PABLO LORENZANA El acusado de cobrar durante 22 años la jubilación de un fallecido dice durante el juicio que comenzó a hacerlo porque su madre se lo ordenó CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 26 octubre 2018, 03:47

Lo hizo para «sobrevivir». Esta fue la explicación que ofreció ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el acusado de apropiarse durante veintidos años de la pensión de un fallecido, amigo de la familia. El procesado llegó a apoderarse de más de 133.000 euros. La Fiscalía del Principado de Asturias pide para él una pena de prisión de cuatro años y el pago de una multa de 150.000 euros.

El acusado explicó en sede judicial que el fallecido era conocido de sus padres. Debido a esa relación, la madre del procesado llegó a figurar como cotitular de la cuenta del jubilado. Era ella la que se encargaba de sacar el dinero, explicó durante la vista oral. Cuando la mujer enfermó, tras una operación de cadera que la dejó impedida, el jubilado autorizó para que al procesado figurara también en la cuenta. Tras la muerte del pensionista, en 1995, la mujer siguió cobrando la pensión. «Mi madre me decía vete a cobrar y yo iba», explicó ayer.

La situación se perpetuó tras la muerte de la madre del procesado. Reconoció ante la Ssla que se apoderó de ese dinero aún a sabiendas que el titular de la cuenta ya había fallecido, pero que lo hizo desde 2012 a 2017, no en fechas anteriores. «Yo no tenía paro ni nada, lo hice para sobrevivir», aseguró. «Yo empecé a cobrar cuando mi madre ya no podía salir de casa. Antes iba ella», se defendió.

El abogado del procesado, Héctor Díaz, argumentó que «no hay ninguna prueba» que pueda acreditar que su defendido cobrase la pensión indebidamente entre 1995 y 2011. «La acusación lo da por hecho al haber reconocido que sí lo hizo a partir de 2012», argumentó el letrado.

Señaló, además, que los hechos reconocidos por el acusado «no alcanza la magnitud de lo que recoge la Fiscalía», ya que solo se computarían las cantidades sustraídas desde 2012 a 2017,cuando se destapó el fraude, pero no las cobradas entre 1995 y 2011, ya que la defensa, insistió en que no se puede demostrar que su defendido se hiciera con el cobro de la pensión en esas fechas.

Responsabilidad subsidiaria

La defensa del acusado también solicitó que el banco donde el jubilado fallecido tenía ingresada su pensión se haga cargo de la responsabilidad subsidiaria. Díaz entiende que hubo un «fallo estrepitoso» por parte de la entidad bancaria por no solicitar una fé de vida del titular de la cuenta. Este es un trámite que los bancos están obligados a realizar de manera anual, siempre que la persona que vaya a cobrar en ventanilla no sea el titular de la cuenta.

Con todo, el procesado se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 150.000 euros. El juicio que ha quedado visto para sentencia.