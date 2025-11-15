La Cocina Económica de Oviedo se blinda como escudo contra el hambre y ofrecerá también desayunos El Ayuntamiento prepara con las entidades del tercer sector un proyecto para acabar con el sinhogarismo en la capital y fomentar el trabajo en red de las asociaciones

La Cocina Económica de las Hermanas de la Caridad de Oviedo es uno de los baluartes de la solidaridad en la capital asturiana y una de las últimas murallas contra el hambre, en forma de plato de comida caliente cocinado con gusto y esmero, con la que se encuentran –para su amparo– los más desfavorecidos de la ciudad. Declarada de utilidad pública en agosto de 2005, en marzo cumplirá 138 años de servicio. Sus voluntarios y el resto de personas que la hacen funcionar ven cada día la cara más cruda de la pobreza en Oviedo, que se encuentra en una situación de ligero, aunque paulatino, aumento. Así lo explica la presidenta de la entidad, Mar Prieto. «Estamos desbordados», sentencia. Es por ello que pronto ampliará su servicio. A partir del próximo 1 de enero, el comedor benéfico, que hasta ahora se encargaba de dar de comer y cenar a los vulnerables, comenzará a repartir desayunos los días que no lo hacen las Siervas de Jesús de la calle Uría, es decir, los domingos y los festivos.

«Hay que hacerlo, no queda otra, tendremos que hacer virguerías para cuadrar los números, pero lo cierto es que la cosa no baja; los sueldos de la gente son precarios, los precios de la vivienda son desorbitados y a estas personas, que tienen la costumbre de comer todos los días, les piden 400 euros por una habitación y apenas les queda para alimentarse». Muchos de ellos, denuncia Prieto, «son pobres aun teniendo trabajo: la situación está un pelín mal, todavía no hemos bajado desde que estoy en la junta, sube paulatinamente» y las colas del hambre son diarias.

En cifras se entiende mejor. La Cocina Económica de Oviedo ha registrado un aumento en todos sus servicios. Ofrece entre 340 y 350 comidas y cenas al día –el equivalente a setecientos platos con el postre de cada menú–, unas 200 al mediodía y el resto, a la noche. El récord se cifró en julio y agosto y desde entonces no ha descendido. Además de eso, el número de familias con niños –estas no comen en el comedor benéfico, sino que se llevan los alimentos a casa– ha crecido desde las poco más de cincuenta hasta el centenar en los últimos tiempos. «Son familias con niños a los que se les da una especie de carrito de la compra con lo que tenemos: leche, pescado, aceite, huevos, pollo, legumbres, yogures...», explica la presidenta. «No sé de dónde sacamos el dinero», ironiza, pero lo están consiguiendo, sobre todo, gracias a las donaciones de empresas y particulares y a la subvención municipal, entre otras cosas.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de la pobreza en Oviedo en datos? Según un estudio reciente basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Oviedo, el número de personas que viven en el umbral de la pobreza ascendía en 2022 a 40.000, es decir, el 18% de la población de la capital asturiana. De esas 40.000 almas, la mitad viven en una situación de pobreza moderada y la otra mitad, en la pobreza severa. Según el índice de Renta por Unidad de Consumo (RUC), los primeros logran subsistir a duras penas con una renta anual de 12.000 euros; los segundos, por su parte, con un máximo de 8.000 euros al año. Ahí, la brecha entre barrios es evidente: zonas como Pumarín-La Corredoria, Santullano-Ventanielles o La Tenderina presentan índices de vulnerabilidad muy superiores a la media municipal.

Proyecto Sinhogarismo

Una coyuntura complicada y preocupante que exige la adopción de medidas para ponerle freno. En ese sentido, el Ayuntamiento ya ha comenzado a trabajar con los colectivos del tercer sector ovetense para trazar una estrategia común y tejer una red de acción contra la pobreza a través del denominado como proyecto Sinhogarismo. En octubre, el centro social de Campomanes acogió una primera reunión en la que participaron representantes de las diferentes asociaciones –la Cocina Económica o Proyecto Hombre estuvieron presentes– con la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, a la cabeza y en la que se presentó el proyecto. «Es un plan muy guapo, quieren hacer una comisión y que cada uno tenga un papel; crear una red potente y coordinada para darles más calidad a estas personas y cubrir más», agregó Mar Prieto.

Su estructura de funcionamiento pasará por la clasificación de los recursos y entidades en función del nivel de atención al sinhogarismo, la creación de comisiones de trabajo y la celebración de reuniones del grupo de trabajo. También se buscará la participación de las personas sin hogar.

El asunto de la pobreza en la capital fue debatido recientemente en una de las comisiones de Políticas Sociales. En ella, el PP tumbó una proposición del PSOE que pedía medidas concretas al equipo de gobierno como la creación de una mesa municipal o la redacción de un plan integral con medidas como: incrementar el parque público de vivienda, reforzar los servicios de atención social, fomentar el empleo estable, implementar medidas de igualdad o buscar la integración efectiva de los migrantes.

Esfuerzo compartido

En respuesta, la edil del ramo aseguró que el Consistorio es consciente de la situación y que trabaja a diario para paliarla; no obstante, dejó claro que el esfuerzo debe ser global, que se necesita una coordinación entre administraciones y que la pobreza es un problema social que no conoce de límites geográficos. Por tanto, adelantó que para poder llevar a cabo un plan de acción social en Oviedo es necesario el desarrollo del nuevo Plan de Inclusión Social del Principado, incluso también la futura Ley de Servicios Sociales, y que los grupos de trabajo del citado plan, en los que participará la capital, comenzarán a funcionar entre enero y febrero. Velasco advirtió que será posteriormente cuando se desarrolle el plan municipal de acción, alineado con la consejería.

A ese respecto, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ya anunció la puesta en marcha para 2026 de un plan de inclusión para erradicar la pobreza infantil, con datos en la mano como que en Asturias hay 63.684 menores que están en riesgo de exclusión según la tasa Arope, y 51.156 en riesgo de pobreza.