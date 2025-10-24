La Cofradía del Desarme de Oviedo se pone de tiros largos para celebrar su Gran Capítulo Los más de 200 cofrades celebran su reunión anual homenajeando a Gimena Llamedo, Alfredo García Quintana y José Luis Álvarez Almeida

La Cofradía del Desarme de Oviedo llega a su penúltimo día de celebraciones en alto. La jornada de este sábado está marcada por la celebración del XIII Gran Capítulo en el Teatro Filarmónica, donde los hermanos cofrades se reúnen para entregar los títulos honoríficos como cofrades de honor a Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado; Alfredo García Quintana, concejal de Turismo, y José Luis Álvarez Almeida por su labor para conseguir el nombramiento del menú del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Además, se entregarán las cucharas amigas y nombrarán cofradías hermanas, así como el nombramiento de nuevos cofrades de número.

Antes del capítulo, que será a las 11 de la mañana, los hermanos cofrades se juntarán para desayunar en la plaza del Fontán y luego desfilarán en grupo y formación hasta el teatro con parada en el patio del Edificio Histórico de la Universidad, donde se realizarán la tradicional foto de familia.

Al finalizar el acto, se realizará un nuevo desfile acompañados de la Banda de Gaitas 'Ciudad de Oviedo' hasta la hora de degustar el menú en el hotel Iberik Santo Domingo.

Para llegar al desayuno de este sábado, los cofrades pasaron este viernes por una pequeña prueba de fuego con la espicha del Desarme en la plaza de Trascorrales que todos los años hermana a los miembros de la cofradía, ahora ya más de doscientos, horas antes de la reunión más formal del XIII Gran Capítulo.