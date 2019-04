Al cole, mejor con disfraz Los participantes en el desfile ,ayer, en el gimnasio del colegio de La Ería.. / FOTOS: MARIO ROJAS El centro de La Ería clausura las actividades de Abierto por Vacaciones, con un animado desfile repleto de futbolistas, unicornios y princesas ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 18 abril 2019, 01:58

Jugadores del Real Oviedo se codearon ayer con Elsa y Ana, de 'Frozen', en un escenario en el que no faltaron unicornios, tigres y tampoco el mismísimo Spiderman o Darth Vader . El colegio de La Ería clausuró ayer el programa Abierto por Vacaciones con un animado desfile de disfraces. Cuarenta niños se metieron en la piel, durante unas horas, de sus personajes o animales favoritos y se lo pasaron en grande.

Carmen Álvarez, de ocho años, y Sergio Alonso, de la misma edad, acostumbran a ir juntos al Carlos Tartiere a ver los partidos, así que cuando los monitores les propusieron ir al colegio disfrazados no dudaron en ponerse la equipación del Real Oviedo. «Nos pusimos de acuerdo rápido, ambos queremos ser futbolistas de mayores», señaló Álvarez, mientras el pequeño David García, de cuatro años, les miraba de reojo. Él también llevaba la camiseta azul puesta; su jugador favorito es Mossa, confesó.

El resto de alumnos eligió una temática variada. No faltaron los vestidos de Elsa y Ana de 'Frozen' y también triunfaron los unicornios, como así eligió Paloma Pérez, de seis años. Se lo compró su madre para el cumpleaños de un amigo y desde entonces no se lo quita. «Lo que más el cuerno», aseguró. Mientras, los monitores organizaban la salida de los niños al escenario, la coordinadora Noemí Merino confesó que a los pequeños no les importa ir al colegio en Semana Santa. «Se lo pasan muy bien , por las mañanas vienen muy contentos».

El horario del servicio fue desde las siete de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. Sesenta escolares se apuntaron. «Son menos que en otras ocasiones porque tan solo fueron tres días de actividad». Abierto por Vacaciones, una ayuda para conciliar.