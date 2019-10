Al colegio, andando entre los coches Una veintena de niños tiene que ir andando al colegio El Villar por una carretera donde no hay ni acera ni arcén. / HUGO ÁLVAREZ Una veintena de niños de Trubia recorre cada día un kilómetro y medio por una vía insegura, sin aceras ni arcén. Ya ha habido accidentes ROSALÍA AGUDÍN Domingo, 6 octubre 2019, 02:01

En la localidad ovetense de Trubia, niños y mayores cada día recorren un kilómetro y medio, aproximadamente, por una carretera sin espacio para los peatones. Son una veintena de escolares, alumnos del colegio de El Villar, los que se ven obligados a caminar ese tramo por la vía, sin aceras ni arcén, para llegar a clase. El camino, está claro, no es «seguro» para ellos. Como tampoco lo es esperar al autobús municipal en la parada de la iglesia, en la AS-228. Los usuarios del Transporte Urbano de Asturias (TUA) no tienen más remedio que cruzar por una zona donde no hay paso de cebra. El autobús para en una zona donde se acaba la vía y, si los viajeros continúan caminando, corren el riesgo de ser atropellados. Los trubiecos están hartos. Piden inversiones por parte de las administraciones para evitar accidentes, como ya ocurrió.

El vecino José María Menéndez recuerda aún con tristeza el atropello que sufrieron dos alumnas del IES Río Trubia hace unos años. Se bajaron del autobús L2 en la parada de la iglesia, donde no existe acera ni paso de peatones cercano, lo bordearon por su parte trasera y cruzaron por el medio de la carretera. Las atropelló accidentalmente un autobús escolar que cubre la línea entre Teverga y Quirós. La pequeña sufrió las heridas más graves. Permanecieron días ingresadas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Entonces, la Consejería de Infraestructuras se comprometió a hacer mejoras, pero poco más se supo. El Principado avanzó en 2017 que se iban a construir pasos de peatones elevados, ensanchar algún tramo de la AS-228, cambiar las paradas de TUA de lugar y construir una intersección entre esta vía y la AS-313. Hasta el momento, nada se ha hecho.

Esta situación indigna a Menéndez. Dice que la parada de bus es utilizada por «muchos vecinos» que acceden a la otra parte de la localidad por el puente de los Señores. «En La Cardosa vive mucha gente y los que se bajan en la parada del bus tienen que cruzar mal y rápido». Es la principal vía de Trubia y por ella circulan cada día decenas de camiones. También lo hacen los vehículos de los Valles del Trubia. «Esta zona es un peligro y el Ayuntamiento tiene que invertir en la acera. En invierno se llena de charcos y no hay ni baldosas».

Este vecino no es el único que pide arreglos. Desde la extinguida asociación se luchó durante una década para conseguir más medidas de seguridad. Tuvieron reuniones con los representantes regionales, pero nunca se hizo nada. Entre sus peticiones estaba la «construcción de una rotonda en los accesos a la carretera AS-313». Es por esta vía por donde transitan cada día una veintena de niños de Las Cuestas, Coronel Baeza, Villarín, La Riera, Campo y la zona de detrás de la iglesia para acceder al colegio de El Villar.

El Gobierno regional aplica al milímetro la ley y todas las familias que viven a menos de un kilómetro y medio del centro no disfrutan del servicio de transporte escolar gratuito. La única solución que tienen es llegar andando. Y lo hacen por una carretera en la que no hay acera ni arcén. Tampoco farolas. Y la niebla abunda los días de invierno. Además, por la vía baja mucha agua los días de lluvia y los niños siempre van cargados con mochilas llenas de libros y libretas.

Las familias piden una solución: «Deseamos que se haga una modificación de la normativa con unos anexos donde se excluya la zona rural de la limitación de la distancia a un kilómetro y medio. Nosotros no tenemos el colegio en Trubia, sino que está en una localidad anexa. En El Villar», relata la portavoz de las familias, Andrea Rodríguez. Esta misma semana, más de un centenar de padres y alumnos han hecho una marcha reivindicativa para exigir un cambio en ley que les permita contar con el transporte escolar. Mientras, esperan que la consejera de Educación les atienda para mostrarles su problemática. Si no les dan una solución, seguirán movilizándose.