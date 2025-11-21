El colegio Carmen Ruiz-Tilve de Oviedo se rinde a la cultura asturiana Los casi 700 alumnos del centro de La Corredoria disfrutan de 80 kilos de castañas y de la música de Anabel Santiago

El patio del colegio Carmen Ruiz-Tilve, en La Corredoria, pese al frío invernal que se ha dejado sentir en la región, se convirtió este viernes en el escenario perfecto para una auténtica fiesta de la tradición asturiana. Cerca de 700 escolares –todo el alumnado del centro– participó en un amagüestu que combinó el sabor de las castañas asadas –se asaron 80 kilos– con la música de la cantante asturiana Anabel Santiago, que amenizó la celebración con un repertorio de canciones que los alumnos llevaban semanas preparando en las aulas.

Una iniciativa enmarcada en el compromiso del centro con la cultura y la lengua asturiana. «Hay un 57% de estudiantes en asturiano y queremos rendir homenaje a la cultura asturiana y a la llingua», explicó Isa Lobo, profesora de Primaria. Una cifra, además, que no para de crecer: «Cada año va en aumento, el pasado estábamos en el 52%», añadió Lobo quien achaca el acrecimiento a la incorporación de alumnos del ciclo de infantil que este año comenzaron sus estudios en asturiano.

La implicación de los escolares fue clave para el éxito de la jornada. Provistos de panderetas hechas por ellos mismos, su entusiasmo se vio recompensado con la presencia de una de Anabel Santiago, quien se mostró encantada de participar en el evento del colegio Carmen Ruiz-Tilve. «Para mí es una ilusión estar aquí en este centro porque están volcados con la llingua y con la cultura asturiana», declaró.

Santiago destacó la importancia de actividades como esta para mantener viva la identidad de la región. «Este tipo de iniciativas nos da la salsa de la vida a la gente que trabajamos en la lengua asturiana, porque en la base, en los niños, se hace raíz de lo que somos y nos conecta», afirmó. En un mundo cada vez más globalizado, la cantante reivindicó el valor de lo autóctono: «En Asturias somos un poco 'gallinitas' y no tiramos por lo nuestro. La modernidad viene arrasando y la llingua está apegada a la raíz, a los ancestros, y a veces, en ciertas edades, se pierde, pero con esta aportación se hace lo posible para no perderlo».

La jornada festiva también estuvo amenizada por el acordeón de Arancha Ramos y por Ramón García, a la gaita. «Ahora mismo más que nunca está en auge la música asturiana», compartieron ambos. El de ayer fue un día de celebración de la tradición en el colegio de La Corredoria.

