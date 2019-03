«El colegio Nazaret sería difícil de sostener con una sola línea educativa» Pablo Baquero, abogado del colegio Nazaret. / PABLO LORENZANA Pablo Baquero. Abogado del colegio Nazaret «Ha sido muy perseverante en la defensa de sus derechos y de lucha contra cualquier resolución injusta» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 16 marzo 2019, 03:20

Pablo Baquero (Pola de Lena, 1979) es el abogado que representa al colegio Nazaret en el proceso judicial abierto en contra de la decisión de la Consejería de Educación de suprimir en el curso 2016-2017 un aula de Infantil. Los tribunales dieron la razón al colegio pero lejos de cerrarse el asunto, el litigio se ha alargado hasta hoy. Todas la sentencias judiciales posteriores, nueve de momento, han dado la razón al Nazaret. La última, la anulación de la modificación del concierto educativo que promulgó el Principado.

-El conflicto judicial entre la Consejería de Educación y el colegio Nazaret parece una lucha entre David y Goliat.

-Desde la perspectiva jurídica es extraño que después de varias sentencias judiciales que anulan el cierre del aula en el curso 2016-2017 la Administración continúe los dos cursos siguientes haciendo efectiva la supresión que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró nula. No le encuentro ninguna causa jurídica.

-¿Si no hay explicación jurídica qué otra razón hay para que el Principado siga recurriendo sentencias en su contra?

-En términos jurídicos no le veo sentido porque una vez que se anula el primer cierre de unidades lo que debería haber hecho la Administración es reponer al colegio a la situación anterior, es decir, permitir que pudiera escolarizar conforme a la demanda, que el aula de tres años pudiera tener dos unidades hasta un máximo de cincuenta alumnos.

-Lo ha conseguido a golpe de sentencia.

-Sí, en este caso es una de las manifestaciones positivas del Estado de Derecho. Cuando la Administración se excede en el ejercicio de sus potestades, como es el caso, pues los Tribunales la corrigen. Incluso habría que subrayar que aquí en lo que se llama la justicia cautelar, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias suspendió la ejecución de los actos lo que a la postre permitió al Nazaret para poder escolarizar a todos los alumnos que lo demandaran.

-¿Cómo ha afectado a los padres y alumnos?

-En este litigio actuó coordinadamente toda la comunidad escolar del Nazaret. El profesorado, a través del comité de empresa; la propia institución religiosa, que rige el colegio; y los padres, que son los titulares del derecho de los hijos a elegir la educación que le corresponda, es un derecho constitucional.

-¿Y cómo se tradujo en el día a día?

-Es un colegio de barrio, pequeño y les afectó mucho pero jurídicamente la acción cautelar del Tribunal Superior de Justicia palió los efectos jurídicos.

-¿Cuáles hubieran sido esos efectos?

-Es un colegio que sería muy difícil de sostener con una única línea educativa. Si se suprime una línea en el primer curso, la unidad de tres años en Infantil, encadena en cascada la supresión del resto y hubiera comprometido a medio plazo la viabilidad del colegio.

-La comunidad escolar ha denunciado que el objetivo último de la Consejería de Educación es que acabe desapareciendo el Nazaret.

-Yo insisto en que causas jurídicas no hay y si hay otro tipo de motivos se me escapan.

-¿Qué gana la consejería con ello?

-No lo sé porque la normativa de conciertos lo que tiende es a garantizar la estabilidad de los centros educativos, siempre y cuando se den las circunstancias. En este caso, hay que insistir que se daban porque la nulidad de la primera supresión se debe a que el Principado la cerró indebidamente, saltándose el procedimiento que la propia Administración otorgó. A partir de aquí si no hay alumnos no se debe a que no hubiera demanda sino que la acción del Principado imposibilitaría que los pudiera escolarizar, algo que quedó neutralizado por la acción cautelar del TSJA.

-La última sentencia a favor del Nazaret anula la modificación del concierto educativo.

-Lo hace, además, por un período de seis cursos escolares y se restaura otra vez la situación anterior a la supresión del aula de Infantil, por lo que palía los efectos negativos que pudieran desprenderse de esa decisión.

-El Principado están pensando si recurrir o no esta decisión.

-Si se recurriera se añadiría más extrañeza jurídica, pero evidentemente, forma parte del derecho de la consejería a recurrir.

-¿Qué se gana con ello?

-No alcanzo a verlo, sobre todo conociendo el colegio, es algo fuera de toda discusión su función social en el barrio.

-¿Los litigios también pasan factura económica?

-Litigar no es gratis y están obligando al colegio a tener que enfrentarse a tres procedimientos judiciales con sus correspondientes recursos de casación y medidas cautelares.

-Sin embargo, el Nazaret no tira la toalla.

-Han sido muy perseverantes en la defensa de sus derechos y la idea de luchar contra cualquier resolución que crean injusta. Aquí se está luchando por una educación que atiende a una población muy específica en el barrio de La Argañosa y este es el principal motivo que mueve al colegio, además del mantenimiento del empleo que de ello deriva.

-¿Se vieron comprometidos puestos de trabajo?

-Sí claro. Hay una correlación exacta entre suprimir un aula de Infantil y suprimir un puesto de trabajo.

-¿En qué situación se encuentra ahora la comunidad educativa?

-Creo que están viviendo toda esta situación de una manera muy racional. Ellos sabían que la decisión de Educación era injusta y emplearon todos los medios jurídicos para hacer frente. Además, fueron muy pacientes y prudentes porque en el primer pleito, antes de continuar litigando, esperaron a que el Tribunal Supremo dictara sentencia firme.