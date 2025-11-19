El colegio Poeta Ángel González de Oviedo une deporte y prevención Jugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto dan una charla sobre seguridad y juegan un partido con los niños de quinto de Primaria

Los alumnos de quinto de Primaria del colegio Poeta Ángel González, en el barrio de La Corredoria, cambiaron por un día los libros de texto por una lección magistral impartida por profesionales del deporte. Varios miembros del Alimerka Oviedo Baloncesto visitaron este miércoles el centro para ofrecer una charla educativa y, cómo no, compartir unos minutos de baloncesto con los jóvenes estudiantes.

La jornada se enmarcó dentro del programa 'Anótate a la Prevención', una iniciativa desarrollada por el club de baloncesto en colaboración con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo de estas visitas a centros escolares es concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de la seguridad y la prevención, tanto en su vida diaria como en su futuro profesional.

Durante la charla, los jugadores y técnicos del club explicaron a los atentos alumnos los riesgos a los que se enfrenta un deportista profesional y cómo trabajan para prevenirlos mediante el uso de protecciones, calzado adecuado o el cuidado del espacio de juego.

La conversación se extendió a los riesgos cotidianos de los propios estudiantes, haciendo especial hincapié en un problema que les afecta directamente: el peso de las mochilas y la importancia de mantener una buena postura para evitar futuras lesiones. Tras la parte más teórica, llegó el momento más esperado por los escolares.

Los jugadores profesionales del Alimerka OCB, Raúl Lobaco y Federico Copes, bajaron a la cancha del polideportivo del colegio para disputar un animado partido de baloncesto con los alumnos. Entre canastas, pases y risas, los jóvenes talentos pudieron poner en práctica lo aprendido y disfrutar de la cercanía de sus ídolos deportivos y aprender sobre hábito saludables y valores como el compañerismo, algo que recalcaron los jugadores.