El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Raúl Lobaco, Federico Copes, Luis Martínez y Humberto Sanz. Pablo Nosti

El colegio Poeta Ángel González de Oviedo une deporte y prevención

Jugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto dan una charla sobre seguridad y juegan un partido con los niños de quinto de Primaria

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

Los alumnos de quinto de Primaria del colegio Poeta Ángel González, en el barrio de La Corredoria, cambiaron por un día los libros de texto por una lección magistral impartida por profesionales del deporte. Varios miembros del Alimerka Oviedo Baloncesto visitaron este miércoles el centro para ofrecer una charla educativa y, cómo no, compartir unos minutos de baloncesto con los jóvenes estudiantes.

La jornada se enmarcó dentro del programa 'Anótate a la Prevención', una iniciativa desarrollada por el club de baloncesto en colaboración con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo de estas visitas a centros escolares es concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de la seguridad y la prevención, tanto en su vida diaria como en su futuro profesional.

Durante la charla, los jugadores y técnicos del club explicaron a los atentos alumnos los riesgos a los que se enfrenta un deportista profesional y cómo trabajan para prevenirlos mediante el uso de protecciones, calzado adecuado o el cuidado del espacio de juego.

La conversación se extendió a los riesgos cotidianos de los propios estudiantes, haciendo especial hincapié en un problema que les afecta directamente: el peso de las mochilas y la importancia de mantener una buena postura para evitar futuras lesiones. Tras la parte más teórica, llegó el momento más esperado por los escolares.

Los jugadores profesionales del Alimerka OCB, Raúl Lobaco y Federico Copes, bajaron a la cancha del polideportivo del colegio para disputar un animado partido de baloncesto con los alumnos. Entre canastas, pases y risas, los jóvenes talentos pudieron poner en práctica lo aprendido y disfrutar de la cercanía de sus ídolos deportivos y aprender sobre hábito saludables y valores como el compañerismo, algo que recalcaron los jugadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  8. 8 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El colegio Poeta Ángel González de Oviedo une deporte y prevención

El colegio Poeta Ángel González de Oviedo une deporte y prevención