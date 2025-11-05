El colegio San Ignacio de Oviedo estrena su nueva escuela del ciclo 0 a 3 años Cuenta con 39 plazas y, tras su incorporación a la oferta lectiva, el centro ofrece ya todos los periodos educativos, de Infantil a Bachillerato

Desde el presente curso, el colegio San Ignacio (Jesuitas) de Oviedo imparte todos los periodos educativos, desde Infantil a Bachillerato, con la incorporación de la nueva escuela de 0 a 3 años. Tras la autorización de la Consejería de Educación, ofrece 39 plazas: ocho para bebés menores de un año, trece para niños de entre un año y dos, y dieciocho para niños de entre dos y tres años. Esta nueva etapa «se presenta como una oportunidad transformadora para el desarrollo integral de los niños», explicó el centro a través de un comunicado.

Para acoger este ciclo, el centro ha remodelado parte de sus instalaciones, que serán inauguradas de forma oficial este jueves, con la asistencia del director general de la Fundación Educativa Jesuitas Noroeste, Iván Mirón Cabaleiro, y el delegado de la Plataforma Apostólica de Asturias de la Compañía de Jesús, el padre José María Rodríguez Olaizola. Junto a ellos estarán el personal del centro y representantes de la APA.

Para los niños de 0 a 3 años se ha creado «un espacio ordenado, de fácil control y percepción con la idea de que ellos hagan suyo todo el espacio y se sientan como en su casa». Para ello, las aulas y el patio están conectados con grandes ventanales ofreciendo una gran luminosidad y amplitud.

El San Ignacio tiene más mejoras que inaugurar como la cubierta de la cancha –650 metros cuadrados– que ha mejorado los recreos y la posibilidad de entrenar a diferentes deportes.