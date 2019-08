Colloto cobrará dos euros por acceder al práu de sus fiestas Una imagen de la paellada de las fiestas el año pasado. / M. ROJAS Socofe defiende que los ingresos no cubren el esfuerzo en la programación musical que este año traerá a Tekila y Los Secretos G. D. -R./J. C. A. OVIEDO. Martes, 20 agosto 2019, 03:59

La Sociedad Collotense de Festejos cobrará dos euros al día por acceder por las noches al práu de sus fiestas del Cristo, que se celebrarán del 30 de este mes al 3 de septiembre. La entidad explicó ayer, a través de sus redes sociales, que el objetivo de la medida es continuar mejorando año a año los festejos y «poder ofertar a los vecinos de Colloto y Oviedo una programación de primer nivel».

Una que este año incluye a Los Secretos, Tekila y tres de las orquestas con mayor cartel: Assia, Panorama y París de Noia, una para la que dicen los organizadores los ingresos no cubren los gastos. «Barajamos varias opciones», señalan, «pero finalmente nos inclinamos por poner un precio de entrada simbólico para el público». Los citados dos euros por día o un 'abono' de cinco para todas las fiestas. La directiva de Socofe adimete que «habrá gente que no lo entienda e incluso critique esta decisión, pero son pasos que debemos tomar si queremos seguir creciendo y poder programar este tipo de cartel» musical.

El crecimiento de las fiestas de El Cristo de Colloto ha sido constante en los últimos años, bajo la nueva directiva y su apuesta por reforzar la programación musical con grupos españoles de los 90 y grandes orquestas en un recinto ferial de casi 30.000 metros en la carretera N-634, a la altura de El Llagar de Colloto. El cóctel ha funcionado. La afluencia de público ha sido creciente en los últimos años, pero eso no se ha traducido en un incremento parejo de los ingresos a través de las barras de las fiestas. El año pasado hubo problemas con grandes grupos de jóvenes que hacían botellón en el práu de la fiesta, que no solo no pasaban por caja sino que aumentaban los gastos al tener que aumentar los trabajos de limpieza del recinto.

Para los socios de la entidad y para los niños menores de 13 años, el acceso al ferial será gratuito. La sociedad de festejos está valorando la posibilidad de sacar las entradas y los 'abonos' a la venta de forma anticipada, pero, en cualquier caso confirmó que se podrán adquirir en el mismo día en la entrada al recinto festivo.