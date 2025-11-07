Colloto se echa a la calle para exigir un pediatra fijo en el centro de salud Unos doscientos vecinos se concentran para denunciar la falta de pediatra: «Si un niño tiene gripe, nos derivan a La Lila o al HUCA»

Colloto ha vuelto a salir a la calle para defender su sanidad. Con un precedente de una década de lucha para conseguir su actual centro de salud, inaugurado en 2018, los vecinos se concentraron este viernes ante el equipamiento para reclamar un derecho que consideran «básico»: un pediatra fijo. Unas 200 personas, entre niños, padres y abuelos, se unieron bajo el lema 'Menos tontería, más pediatría' para denunciar el abandono que, dicen, sufren.

Muchas familias eligieron la localidad para vivir por «los servicios de calidad que había», según Nuria Cuartas, madre de un niño; sin embargo, hay carencias. «Un médico acude a las instalaciones de forma esporádica. Los propios trabajadores no nos saben detallar qué día pasa consulta», explicó Cuartas. Con 900 cartillas infantiles adscritas, tanto de Oviedo como de Siero, es necesario buscar alternativas. «Si un niño tiene gripe, fiebre o cualquier enfermedad nos derivan al centro de salud de La Corredoria, La Lila o las urgencias del HUCA. Estamos saturando otros puntos porque aquí no hay un doctor fijo», advirtió.

La protesta contó con un notable respaldo político. Estuvieron presentes el concejal del PP del Ayuntamiento de Oviedo Daniel Tarrio, los ediles de Siero, Juan Luis Berros (PP) y Silvia Tarano (Podemos), y la diputada regional del PP, Beatriz Polledo. Esta última calificó la situación de «absolutamente vergonzosa» y recordó que tener un pediatra es un «derecho». Polledo, además, amplió la crítica al estado general del centro de salud. «Uno de los médicos de Atención Primaria está de baja de larga duración, otra doctora está a punto de jubilarse y tememos que todo el trabajo recaiga en un solo sanitario. No se cubren las bajas ni las vacaciones, este centro de salud es un absoluto cuadro», afirmó, atribuyendo la «precaria» situación sanitaria a la gestión del gobierno de Adrián Barbón.

Vecinos de Ventanielles se unieron a la protesta porque «es un problema que nos afecta», indicó Noelia García. «porque nos satura nuestro centro y esta semana están derivando a los niños de Ventanielles a La Corredoria. Hay que apoyar la sanidad pública».

El conflicto llegará la próxima semana a la Junta General del Principado donde habrá una interpelación a la consejera de Salud, Concepción Saavedra. «Queremos que dé explicaciones», justificó Polledo.