Colloto estrena la taquilla Las fiestas de Colloto arrancaron ayer con el pago de una entrada de dos euros por la noche como novedad. / FOTOS: MARIO ROJAS Los Secretos suben al escenario para llenar la primera noche de festejos; hoy actúa la orquesta Tekila a partir de las diez de la noche | La localidad inaugura sus fiestas, cuyo acceso al recinto por la noche cuesta dos euros IVÁN GARCÍA / A. ARCE OVIEDO. Sábado, 31 agosto 2019, 01:32

Colloto ya está de fiesta. La localidad arrancó ayer cinco jornadas con una programación animada por algunas de las mejores orquestas del país como Panorama o París de Noia que busca, un año más, batir récord de asistencia aunque este año incorpora una novedad que puede condicionar esas cifras: por primera vez, la Sociedad de Festejos de Colloto (Socofe) cobrará dos euros para acceder al prau por la noche, cinco con un bono para todos los días.

Una decisión que aún ayer generaba opiniones contrapuestas dentro del recinto. «Me parece perfecto. Lo primero que hay que hacer es mirar por los intereses de la fiesta», defendió Eladio González, que visitó el prau acompañado de su familia. «Es como si vas a un sitio y llevas la tortilla de casa, lo normal es que para entrar en un recinto hagas algún gasto y si así se mantiene el nivel. Lo veo bien», añadió. En un punto intermedio se encontraba Juan Díaz, para quien es un asunto «complicado» aunque no se mostró reacio: «Veremos cómo queda todo esto». Por su parte, María José Liébana representó la otra cara de la moneda. «No me parece normal que cobren por este tipo de fiestas», criticó. Ella viene de Valencia y reconoce que no pagaría para entrar a un festejo abierto como el de Colloto. Junto a ella, Rafael Agrasar, quien llevaba «seis años sin venir a las fiestas».

Estos fueron algunos de los primeros visitantes al recinto, que por la noche se llenó con el concierto de Los Secretos, que dieron paso sobre el escenario a La Última Legión. Tampoco faltaron las clásicas atracciones e hinchables para los pequeños -y no tan pequeños-, los puestos de mercadillo, la gofrería y las dos zonas de restauración (un food track de una hamburguesería y una parrilla con carpa). Hoy se celebrará el segundo asalto con la actuación de Tekila, anunciada para las diez de la noche.

El domingo será el turno de Assia. París de Noia y Panorama completan el elenco de Colloto el lunes y el martes. Así se cerrará el cartel de las fiestas de El Cristo.