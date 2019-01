Los comerciantes se unen ante «el bajón» del sector por «la falta de ocio en Oviedo» Presentación de la asociación Comercio de Oviedo. Su presidente Ignacio del Río, en el centro, entre Belarmino Feito y Carmen de la Uz,. / FADE Medio centenar de tiendas constituyen la asociación Comercio de Oviedo, que busca la elaboración de un plan local de comercio ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 31 enero 2019, 02:50

Llevan tiempo viendo que Oviedo ya no es lo que era y ahora han formado un frente común para devolver la vida a las calles que, dicen, están «tristes». La sede de la Fade fue el escenario elegido ayer para la presentación de la asociación Comercio de Oviedo, que aglutina a medio centenar de tiendas de toda la ciudad y está integrada en la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias.

Su presidente, el empresario a cargo de la tienda Harcher, Ignacio del Río, advirtió que la actividad comercial «ha pegado un bajón» durante los últimos años al «no haber actividades de ocio». Para revertir esta situación, han presentado diez medidas a cumplir a medio plazo y piden la implicación del Ayuntamiento. Pretenden, con sus colaboración, que se elabore un plan estratégico de comercio a «cuatro años» que proporcione una «imagen clara de la realidad de las tiendas de la ciudad», y en él que se propongan medidas sobre «urbanismo, movilidad, seguridad, proyección turística y apoyo a las pymes».

Exigen, también, una relación de mayor calado entre el área de Turismo y el pequeño comercio y el establecimiento de un calendario anual de actividades bajo el lema 'Oviedo capital del comercio'. «Queremos que haya promoción de los elemento más atractivos mediante una oferta pública cultural y de ocio de calidad y la creación de un programa específico de viajeros de compras que resalte la alta calidad y la especialización del sector en la ciudad», añadió Del Río para a renglón seguido exigir la habilitación de una línea de comunicación para que tanto los visitantes como los vecinos conozcan la oferta comercial que hay en la ciudad.

La iniciativa fue respaldada por comerciantes de la talla de Conchita Quirós (librería Cervantes); el psicoesteta Ramiro Fernández; Carmen de la Uz, directora general de la cadena de perfumerías De la Uz; o Luis Bobes, de la sombrerería Albiñana. El decálogo presentado se cierra con dos puntos bien diferenciados. En el primero exigen una nueva redacción de la normativa sobre venta ambulante que «erradique las malas prácticas» y en el último punto figura el reconocimiento público de la trayectoria empresarial de aquellos comercios «que destaquen por su calidad y su aportación a la vida comercial y ciudadana».

Localismos y competencia

Con estas medidas, la asociación ha formado sus principios y confían en que la administración local se involucre con el único objetivo de que Oviedo lidere el sector: «La gente ya no viene aquí a comprar y no sé por qué», lamentó Germán Heredia, presidente de la Unión Comerciantes del Principado de Asturias, quien también explicó que no saben cuántas tiendas han cerrado en los últimos años. «No tenemos manera de acceder a estos datos porque no existe un plan de comercio local y nosotros suponemos el 18% de la producción asturiana».

Mientras, el presidente de la Fade, Belarmino Feito, mostró su respaldo a los responsables de Comercio de Oviedo. Aseguró que uno de sus objetivos era «reforzar el asociacionismo» y con Comercio de Oviedo han visto como este punto se ha cumplido. «Esperemos que esta asociación vaya a más y llevéis a cabo todos los proyectos que tenéis en mente», añadió para finalizar su intervención afirmando que las «amenazas» del sector no son por culpa de los «localismos y la competencia entre comercios».