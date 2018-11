El comercio de barrio se muere en Oviedo Dos bajos comerciales en alquiler, seguido uno del otro, en la avenida de La Tenderina. / FOTOS: MARIO ROJAS La capital asturiana ha perdido en una década más de la mitad de sus negocios comerciales | Los barrios de La Tenderina y de El Cristo congregan el mayor número de bajos comerciales en venta o en alquiler CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 26 noviembre 2018, 04:12

Recorrer la avenida de La Tenderina desde su parte alta hasta la baja desvela un panorama comercial que asusta. De lado a lado de la acera y de principio a fin se contabilizan cuarenta locales cerrados. Los carteles de 'se vende' o 'se alquila' jalonan la avenida y hay bajos comerciales que llevan más de treinta años en busca de dueño. No es la única zona de la capital en la que el comercio de barrio se muere: El Cristo, La Argañosa, las calles del centro, del casco histórico tampoco sortean esta realidad. No hay calle en Oviedo que no hayan cerrado comercios en los últimos años.

Las cifras, aunque frías, ilustran. Según la Federación Asturiana de Comercio desde finales de 2007 a finales de 2016, la ciudad ha perdido más de la mitad de sus negocios. Antes del comienzo de la crisis económica, en 2008, en la capital asturiana había una media de 1.150 comercios activos. Hoy solo quedan 577. Y esto solo son cifras referentes a negocios asociados a la Federación Asturiana de Comercio, matiza su secretaria Magdalena Huelga. «En cuanto el consumo bajó, los comercios empezaron a cerrar uno tras otro».

El panorama actual no invita al optimismo. Se habla de cierta recuperación económica pero esa mejora no llega al comercio de proximidad. «En el último año ha habido un menor porcentaje de cierres de locales pero no se ha compensado con la apertura de nuevos negocios», explican desde la Federación Asturiana de Comercio.

Una teoría que se comprueba a pie de calle. Uno de los barrios más degradados, comercialmente hablando, es el de La Tenderina. Cuarenta locales cerrados en apenas un kilómetro. La crisis es el primer argumento. El bajo poder adquisitivo de un barrio obrero, uno de los más castigados por el desempleo, es otro. La población envejecida y el escaso relevo generacional para reflotar muchos de los comercios que han cerrado por jubilación, también se suma a las causas. Sin embargo, todas estas dificultades no le importaron a María Cristina García. Rodeada de bajos comerciales en venta o alquiler, regenta desde hace tres años, una papelería especializada en materiales para zurdos en el número 187 de La Tenderina Baja. Inevitable preguntarle por qué abrir un local en una calle que se muere comercialmente. «Hay que ver el lado positivo. La Tenderina es una calle de mucho tránsito. Hay muchas paradas de autobús, mucha zona escolar y hacía falta una papelería», explica. Buscó su nicho de mercado y ella se mantiene a flote.

Delineante de profesión, la crisis en la construcción le dio de lleno. Fue una de tantos que abrió un negocio tras quedarse en el paro. «En Oviedo ha habido un gran baile de tiendas, que abren y cierran porque el sector del comercio se convirtió en lugar refugio para muchos parados que llegaron a invertir su subsidio de desempleo para abrir un negocio», explica Teresa Huelga, desde la Federación Asturiana de Comercio. La capitalización del paro, es decir solicitar el pago único para invertirlo en un negocio fue la tabla de salvación de muchos pero otros tantos naufragaron con ella. «Estamos ante una revolución en los hábitos de consumo. Ha habido un cambio tremendo y el pequeño comercio tiene que luchar contra los grandes formatos de distribución, con la venta a través de internet. El comercio de siempre compite en desigualdad de condiciones», lamentan desde la Federación Asturiana de Comercio.

Pero los hay que resisten y lo hacen en otra de las zonas de la ciudad castigada por el cierre de locales: El Cristo-Buenavista.

En apenas unos metros, la avenida del Cristo de las Cadenas y la calle Flórez Estrada suman 33 bajos comerciales cerrados. La mayoría con el cartel de alquiler. La compra, se antoja imposible. El traslado del viejo hospital a la zona de La Cadellada fue la estocada a esta zona pero no la única. Nina García, regenta una mercería en el número 15 de la avenida de El Cristo. Resiste con un negocio abierto desde 1995. «El cierre del hospital influyó pero hay más factores. El barrio está muy envejecido y la gente se ha ido, hay muchos pisos vacíos. Si no hay gente no hay comercio», resume. «Hace diez años era un barrio dinámico, no hacía falta bajar al centro a comprar. Hoy, El Cristo no tiene nada pero resistimos».

Igual que ella, resiste también Mayra González. Propietaria de una tienda de ultramarinos en el número 9 de la calle Flórez Estrada, analiza otro factor clave. Ve en la poca actividad comercial que genera el Calatrava otra de las causas del cierre de negocios en esta parte alta de la ciudad. «Este centro comercial está muerto debería reactivarse de alguna manera porque generaría tráfico de personas que acabarían entrando en nuestros comercios. No creo que el traslado del hospital sea el único factor. Hay barrios en Oviedo donde no hay hospital y el comercio funciona».

Y los hay con hospital donde tampoco funciona. Es el caso de Prado de La Vega. Una urbanización que creció al amparo del nuevo centro hospitalario pero donde sus vecinos echan de menos comercios de proximidad. «El problema está en que las edificaciones construidas no tienen bajos comerciales por lo que no hay opción de crear comercios», explica Iván López, presidente de la asociación vecinal de Prado de La Vega. Todo en una ciudad donde el Ayuntamiento dice invertir 200.000 euros al año en el fomento de la actividad comercial, según cifras de la Concejalía de Economía y Empleo. Algo falla.