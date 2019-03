«Con el cómic no ganas tanto como con Youtube, pero es lo que quiero hacer» 'Loulogio' ayer en el Palacio de Exposiciones y Congresos. / ALEX PIÑA Isaac Sanchéz | 'Loulogio' Dibujante y 'exyoutuber' «Desde pequeño dibujaba y contaba historias; es lo que quiero hacer», asegura 'Loulogio', que hoy se reunirá con sus seguidores a las 13 horas ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 24 marzo 2019, 05:12

Se define como un «asiduo» a la Cometcon y los datos le avalan. Isaac Sánchez (Barcelona, 1983), más conocido por sus cientos de miles de seguidores como 'Loulogio', ha estado en cuatro de las siete ediciones de la feria de ocio alternativo más importante del norte de España. Esta vez lo ha hecho como 'exyoutuber'. Hace unos meses dejó su canal, aunque sus vídeos aún se pueden ver, y dice que se siente «muy feliz» y en «paz». Hoy estará con sus fans a partir de la una de la tarde en la sala de Cristal.

-Siempre le ha extrañado la peculiaridad del Palacio de Exposiciones y Congresos. ¿Ya se ha acostumbrado a él?

-Me sigue pareciendo horroroso y cuando el viernes llegué a Oviedo me volvió a sorprender para mal. Veníamos en coche, de repente vi la puntita del iceberg, y dije 'ahí está'. Tenemos que hacer algo con esto como un 'change.org' para tirarlo o enviarlo al espacio para que desaparezca porque no pega nada con el entorno.

-¿La ciudad le gusta más?

-Me encanta y si tengo un ratito doy un paseo por sus calles. Mira si me gusta que es un lugar en el que me gustaría vivir.

-¿Tiene muchos fans en Oviedo?

-Se ve que sí. Cada vez que vengo siento fuerte acogida, aunque siempre he venido a la Cometcon.

-Participará en tres actividades. Ayer grabó un podcast con 'Outconsumer' y hoy presentará y firmará su libro 'Taxus 2'.

-Eso es. Cuando haces un cómic te pasas un año dibujándolo y hasta que no lo sacas no notas si ha gustado. A mí le cercanía con el lector me da mucha vida para después venir a casa y seguir con la historia.

-¿Qué se encuentran sus fans en su segundo libro?

-Es una continuación del otro y se llama 'La Cabra'. Este nombre viene de un refrán que mi padre decía mucho: 'La cabra tira al monte'. En las páginas podremos ver que el destino depende de cómo es cada persona y hay ciencia ficción y fantasía.

-Usted está haciendo una trilogía, ¿para cuándo la tercera parte?

-Para junio. Estoy dibujándolo como un loco y quiero acabar en mayo para que al mes siguiente se publique. Espero que la conclusión sea satisfactoria y que explote un buen clímax.

-Cuéntenos algo sobre él.

-Lo único que puedo decir es que todos los arcos del personaje confluyen en un mismo punto y el mensaje quedará redondeado. Además, llevará a los lectores a leer la primera parte.

-Dicen los libreros que gracias a los 'youtubers' los niños leen en papel. ¿Orgulloso?

-Es fantástico. Hay gente que se queja de que tal o cual ha hecho un libro y se ha vendido mucho o que un cómic es deficiente, pero para mí todo lo que sea apoyo al sector me parece muy bien.

-A veces las personas tienen miedo de entrar en una librería y comprar un ejemplar.

-En Akira Cómic, en Madrid, me comentaron que, de la gente que compra por primera vez un cómic, el 90% repite.

-Se ha arrepentido alguna vez de dejar Youtube?

-Qué va. Económicamente es un desastre porque con el cómic no ganas tanto como en esta plataforma, pero yo desde pequeño dibujaba y contaba historias, y es lo que quiero hacer ahora.