El hostelero Rufino Alonso, delante de la terraza de su establecimiento en plena instalación. Mario Rojas

Comienza la instalación de las terrazas fijas y cubiertas en la avenida de Galicia de Oviedo

El dueño de La Oveja Negra calcula que el lunes inaugurará la suya, mientras van llegando los permisos para los demás establecimientos

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

La avenida de Galicia empieza a lucir su fisonomía final con la instalación de la primera terraza fija junto a la plaza de América de ... Oviedo, en La Oveja Negra, tras recibir el pertinente permiso municipal. El propietario del local calcula que para este próximo lunes estará en perfecto estado de funcionamiento para dar servicio a los clientes. «Calculo que el lunes podremos abrir la terraza, menos mal que llegó el permiso porque ya ha comenzado el frío y la lluvia y nos temíamos lo peor», afirmó Rufino Alonso Álvarez, propietario del establecimiento.

