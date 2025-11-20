Comienza la instalación de las terrazas fijas y cubiertas en la avenida de Galicia de Oviedo

La avenida de Galicia empieza a lucir su fisonomía final con la instalación de la primera terraza fija junto a la plaza de América de ... Oviedo, en La Oveja Negra, tras recibir el pertinente permiso municipal. El propietario del local calcula que para este próximo lunes estará en perfecto estado de funcionamiento para dar servicio a los clientes. «Calculo que el lunes podremos abrir la terraza, menos mal que llegó el permiso porque ya ha comenzado el frío y la lluvia y nos temíamos lo peor», afirmó Rufino Alonso Álvarez, propietario del establecimiento.

Teóricamente, durante los próximos días seguirán llegando las licencias relativas al resto de las terrazas solicitadas, reanudando así la actividad hostelera normal que se cortó en el mes de marzo con el inicio de las obras de reforma de la avenida de Galicia para convertirla en un bulevar con el doble de ancho en las aceras y una mediana donde se han instalado semáforos, farolas de estilo moderno y árboles. La idea es que los hosteleros puedan volver a funcionar a pleno rendimiento de cara al mes de diciembre.

La instalación de esta primera terraza, diseñada especialmente para el establecimiento, como todas las demás que se colocarán a lo largo del bulevar, muestra un diseño personalizado en color negro con una parte de metal y otra superior de cristal o metacrilato para dar luminosidad, con tejado a dos aguas y con un toldo.