Comienza la última fase de la rehabilitación del hotel de la Reconquista de Oviedo

Llegado noviembre y dejados atrás los exitosos Premios Princesa de Asturias, los andamios han vuelto al hotel de la Reconquista de Oviedo, ... a la fachada lateral de la calle Ventura Rodríguez, en concreto. Se trata de la última fase de la rehabilitación del establecimiento, adjudicada por 3,3 millones de euros a la UTE Obras Generales del Norte y Taller de Ingeniería.

Cumpliendo el calendario previsto, los operarios se centrarán ahora, según fuentes consultadas, en la rehabilitación de cubiertas y de distintos elementos pétreos –como columnas y zócalos del Patio de la Reina–. También abordarán la restauración de la portada original de la calle Arquitecto Reguera, la mejora de los elementos de madera en los corredores del Patio de los Gatos y del Patio de la Reina, así como la rehabilitación de los garajes y la mejora de los sistemas de prevención contra incendios.

La previsión manejada es que los trabajos –que serán compatibles con la actividad del hotel– finalicen en junio de 2026.

Dos millones de euros en obras de arte

El edificio está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y custodia en su interior obras de arte valoradas en dos millones de euros. Tras haber sido hospicio –como recuerda ahora la escultura de La Maternidad en sus jardines–, se convirtió en hotel en 1973 –ahora gestionado por el Grupo Hotusa y regentado por Hoasa–.

Durante este más de medio siglo ha ido afrontando actuaciones como la restauración de la cúpula del salón Covadonga y la actual rehabilitación. El arquitecto Borja Bordiú Cienfuegos-Jovellanos, ya fallecido, diseñó un plan director valorado en 3,3 millones de euros dividido en catorce actuaciones.