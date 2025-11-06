El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los andamios, en el lateral del hotel de la Reconquista, en Ventura Rodríguez. Juan Carlos Román
Las obras del Reconquista

Comienza la última fase de la rehabilitación del hotel de la Reconquista de Oviedo

Los trabajos incluyen la rehabilitación de cubiertas o la mejora de los corredores de los patios de los Gatos y la Reina

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:39

Comenta

Llegado noviembre y dejados atrás los exitosos Premios Princesa de Asturias, los andamios han vuelto al hotel de la Reconquista de Oviedo, ... a la fachada lateral de la calle Ventura Rodríguez, en concreto. Se trata de la última fase de la rehabilitación del establecimiento, adjudicada por 3,3 millones de euros a la UTE Obras Generales del Norte y Taller de Ingeniería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  3. 3 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  4. 4

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  7. 7 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  8. 8

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  9. 9 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  10. 10 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Comienza la última fase de la rehabilitación del hotel de la Reconquista de Oviedo

Comienza la última fase de la rehabilitación del hotel de la Reconquista de Oviedo