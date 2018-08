El comisario tuvo el teléfono intervenido hasta febrero

Podar una enredadera requiere tiempo y horas de trabajo. La de la trama de contratos amañados en semáforos, radares y aplicaciones para las policías locales de medio centenar de ayuntamientos de toda España tuvo a los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) durante casi dos años siguiendo minuciosamente los movimientos de empresarios, funcionarios y políticos. Eso es lo que se desprende de la vista al sumario y a la pieza separada a la que ha tendido acceso EL COMERCIO.

En Oviedo, José Manuel López tuvo su teléfono intervenido desde abril de 2017 hasta febrero de 2018 cuando los agentes estimaron que el Ayuntamiento ovetense no daba para más. Se agarra a eso la defensa del comisario para creer que la presencia de López en el sumario es lateral.

El día de autos, el pasado 3 de julio, los agentes realizaron registros la sede de la Policía Local en Rubín, en el Ayuntamiento y en la oficina la empresa Integración de Servicios Administrativos, adjudicataria de la compra del radar de pistola que adquirió el Consistorio en 2014.

López fue requerido por los agentes de la UDEF junto con el subinspector responsable del área Técnica del servicio para prestar declaración. A la salida afirmó que había «contestado a todas las preguntas. Colaboración máxima con la investigación y he entregado todos los expedientes que me pidieron». «Después de esto estoy disgustado, pero tranquilo porque no tengo nada que ocultar», añadió López entonces, extremo que confirmaron sus letrados ayer, que indicaron que «lo está pasando mal». López tenía pensado pasar sus vacaciones en Mallorca pero las suspendió. Desde entonces, ocupa un despacho alejado en las dependencias de Rubín.