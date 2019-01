El comité de empresa de TUA se desvincula de cualquier acto violento realizado «por aquellos que no desean el acuerdo» Imagen de una ventana rota en uno de los autobuses dañados. Los representantes de los trabajadores han instado a la dirección de la empresa a solucionar el conflicto cuanto antes EUROPA PRESS Martes, 1 enero 2019, 20:32

El comité de empresa de TUA, la empresa que gestiona el transporte urbano en Oviedo, se ha referido este martes a los daños causados a diferentes autobuses en las últimas horas, que ha hecho que los representantes de la compañía hayan suspendido su participación en una nueva reunión para negociar el conflicto laboral existente.

Desde el comité niegan rotundamente cualquier tipo de participación en cualquier acto de violencia y sabotaje hacia la flota de autobuses. Además, reitera a la dirección su «indudable» voluntad de negociar una salida al conflicto.

Precisamente los trabajadores insisten en que los actos de violencia no favorecerían en nada su intención de llegar a acuerdos. «El sabotaje sufrido por los autobuses de TUA solo pueden ser explicados por aquellos que no desean que el Comité y la Dirección de la empresa lleguen a ningún tipo de acuerdo y estos son los que, en contra del interés de los trabajadores de TUA, prefieren ser ellos los que firmen los acuerdos con la patronal del sector y decidir las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores a los que no representan», han señalado.

Por ello, han instado a la dirección de la empresa a solucionar el conflicto cuanto antes y a «dejar de buscar excusas amparándose en las consecuencias de actos de violencia que solo favorecen el interés de colectivos ajenos a TUA».