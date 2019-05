El comité nacional respalda la celebración del World Cheese Awards en el Calatrava Un grupo de expertos internacionales visitará el Palacio de Congresos y analizará si esta es la sede idónea para la edición de 2020 ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 5 mayo 2019, 01:52

El queso es un manjar que conquista el paladar tanto de niños como de adultos y su historia está sumamente ligada a Asturias. Existen ochenta variedades diferentes y ahora Oviedo está más cerca de ser la sede del World Cheese Awards en la edición de 2020.

El comité nacional ha dado luz verde para que el Palacio de Congresos y Exposiciones sea el candidato por España y en los próximos días un grupo de expertos internacionales visitarán las instalaciones, tal y como informaron ayer fuentes de la Concejalía de Turismo, liderada por el concejal de Somos Rubén Rosón.

Será en julio cuando se desvele el misterio. Por el momento el Ayuntamiento ya ha mostrado su apoyo a este congreso, que reúne cada año a más de veinte mil personas llegadas de todos los puntos del mundo. La junta de gobierno aprobó a principios de abril la puja por esta iniciativa y ahora se quiere recabar la colaboración del Gobierno regional.

En julio se desvelará si es la sede de un evento que atrae cada año a veinte mil personas

Dice el presidente de la cofradía Amigos de los Quesos, Rafael Secades, que es imprescindible la colaboración tanto de las entidades publicas como privadas, ya que las ideas abundan pero lo que hacen falta son fondos económicos. «Queremos que se vean empujados a mostrar su colaboración porque aquí hay talento y organización», apuntó hace unas semanas en un acto donde la Federación de Cofradías Gastronómicas (Fecoga) mostró su apoyo para que Oviedo sea durante unos días la capital mundial del queso.

Su presidente, Juan Manuel Garmendia, apuntó que la región no debe dejar pasar esta oportunidad porque el evento supondrá un apoyo para el sector y para el turismo gastronómico: «El tren hay que aprovecharlo cuando pasa porque luego vienen las lamentaciones. Me emociona ver la paleta de quesos que hay en Asturias porque en el País Vasco no la tenemos, aunque nuestro queso Idiazabal es excelente», comparó.

Desde Noruega a l País Vasco

Este evento se celebra este año en Italia, en 2018 la sede elegida fue en Noruega , en 2017 fue Londes y en 2016 en San Sebastián. En cada ocasión, según Secades, se reúnen miles de asistentes y si Oviedo resulta elegida, será un buen momento para dar a conocer mundialmente las ochenta variedades de queso que hay en Asturias y sus métodos de elaboración artesanales.