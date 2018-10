Concentración por una ley Trans en Asturias La concentración, ayer, frente al Ayuntamiento. :: A. P. Domingo, 21 octubre 2018, 02:48

Los colectivos Transire y Xega realizaron ayer por la tarde una concentración por la despatologización frente al Ayuntamiento de Oviedo, uno de los actos organizados dentro de la programación del 'Octubre Trans', cuya finalidad es lograr una sociedad igualitaria e inclusiva. Desde el 12 de octubre se han preparado diversas actividades, que culminaron ayer con esta movilización. La jornada continuó ayer con una fiesta en La Caja.

Tras la presentación el pasado 10 de octubre, con la presencia de la concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga, y la representante del colectivo Transide, Janni Rozada, se ha celebrado la presentación del libro 'We Can Be Heroes' de Roberta Marrero y Elsa Ruiz hizo reír al público con uno de sus monólogos.