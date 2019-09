«Va a ser un concierto para bailar, hay que venir con calzado cómodo» Carlos Baute, durante una actuación. / E. C. Carlos Baute, cantante El venezolano repasará esta noche, en la Losa, las canciones de su disco 'Amor y Dolor', y recordará sus éxitos en un espectáculo «movido» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 13 septiembre 2019, 01:22

A Carlos Baute (Caracas, 1974) le pilla esta entrevista componiendo, que es como se siente «cómodo». Esta noche actúa en la Losa, a partir de las 22.45 horas, en un concierto en el que cantará con Marta Sánchez. Llega a Oviedo para «divertir» y «hacer bailar».

-Inaugura los conciertos de San Mateo con Marta Sánchez y estrena nuevo escenario, en la Losa. ¿Un honor o una responsabilidad?

-Un honor y espero que vaya muy bien porque además Marta Sánchez canta antes que yo, y voy a estar apoyándola a ella y ella también va a cantar conmigo. Al final vamos a cantar cada uno en el concierto del otro. Nos enteramos de casualidad este lunes que tocábamos los dos en Oviedo.

-No faltarán, entonces, los dos 'singles' que les han convertido en pareja artística. 'Te sigo pensando' y 'Colgando en tus manos'.

-Sí, lo único que no sabemos quién va a cantar quién. Solo sé que yo voy a estar en su 'show' y ella en el mío.

-¿Qué tipo de concierto va a ofrecer a los ovetenses?

-Va a ser muy divertido, para bailar, con pocas baladas, aunque las habrá, pero va a ser muy movido, así que recomiendo que la gente vaya con calzado cómodo porque es para bailar. El ochenta por ciento de las canciones que interpretaré serán de mi último disco 'Amor y Dolor', además de un repaso por mis canciones más conocidas en España.

-Usted es cantante, compositor, arreglista, actor y presentador. ¿De dónde saca el tiempo?

-Ahora mismo estoy componiendo y este es mi mundo, donde me siento cómodo. Una de las maravillas de este mundo son las canciones y siempre hay que estar al pie del cañón dando canciones hasta que salga esa que tú crees que puede funcionar aunque ninguno, ni la industria ni yo, sabemos cuál puede o no funcionar.

-¿Conoce Asturias?

-Sí, claro. He estado como turista y en varias entrevistas he dicho que es la provincia que más me gusta.

-Pues ya que lo dice, le voy a poner a prueba. ¿Acepta?

-Claro.

-Si le digo que se coma un carbayón. ¿Lo haría?

-Eso no sé qué es.

-Es un pastel típico de Oviedo a base de almendra.

-Qué rico, entonces sí que lo comería.

-Y si le invitan a tomar unos culinos. ¿Acudiría a la cita?

-Ufff... Me estás dejando de piedra.

-Un culín es un vaso de sidra, la bebida tradicional asturiana.

-Me encanta la sidra y ahora que lo dices algo me sonaba (risas).

-Cambiando a su tierra natal, Venezuela. ¿Qué le viene a la cabeza?

-Un país rico, corrompido completamente.

-En Oviedo hay una comunidad venezolana muy importante. ¿Qué les diría?

-La esperanza nació para no morir pero hay que tomar medidas. El pueblo tiene que salir a lo bestia. Tiene que haber una explosión desde adentro, de Venezuela para afuera.