«Concentrar 5.000 personas en la plaza de la Catedral en San Mateo es temerario» Neneh Cherry actuará el viernes 14 en la Catedral. / E. C. La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada propone reducir el aforo del entorno de los conciertos a 3.600 asistentes OVIEDO. Viernes, 31 agosto 2018

Jorge Cuesta, coordinador general de la Asociación de Vigilantes de Seguridad, afirmó ayer que el máximo de personas que podrán acceder a la plaza de la Catedral durante los conciertos, 5.000, «supone un riesgo innecesario y temerario, obligando a que se extreme excesivamente la aplicación de las medidas de seguridad y de los recursos humanos de emergencias disponibles».

Cuesta cargó duramente contra el concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', acusándolo de poseer una «gran 'incultura' e 'ignorancia' en materia de prevención y seguridad en eventos». En su lugar, apoyándose en «los estudios redactados por nuestros técnicos», defendió que el aforo recomendable en la plaza debería ser de 3.600 personas, por la ocupación del espacio por el escenario y la dificultad de evacuación por calles angostas.

'Rivi' defendió que los pliegos del plan de seguridad aprobados ayer en una sesión extraordinaria de la FMC (Fundación Municipal de Cultura) por 48.000 euros aporta «una seguridad mucho mayor» que la del año pasado. «Los últimos 30 años el plan solo se aplicaba a los conciertos de la plaza de la Catedral. En esta ocasión se extiende al resto de los espectáculos: plaza de Feijoo, Campo de San Francisco y plaza del Paraguas», añadió. En este evento, la ciudad estará protegida por cuatro círculos concéntricos de las dos Policías y la Guardia Civil, desde el exterior de la ciudad hasta el recinto de las fiestas, para impedir el paso de vehículos y garantizar la calma.

Por otro lado, después de que la concejala del PP Belén Fernández Acevedo criticara la programación mateína como «otra obra del clan de los Pitufos», 'Rivi' le replicó que ella «y su entorno no son un clan, son un cártel». Aseguró que la edil «no está en la FMC y no conoce los debates», por lo que está «suplantando a otra compañera» (María Ablanedo), algo que le «parece de un navajeo político que el PP no debería permitir».

Además, rebatió con ironía el rechazo de los populares a la actuación de Def con Dos, cuyo cantante fue condenado a un año por unos tuits que se consideraron enaltecimiento del terrorismo: «El PP nos añade un espectáculo nuevo, nunca había pasado en este municipio desde 1979. Está haciendo una persecución ideológica a los artistas».

Preguntado sobre la plataforma 'Oviedo sin fiestas', que protesta por las trabas para realizar festejos populares, el edil aseguró que «después de que pase San Mateo, tanto el alcalde como yo no tenemos ningún problema en recibirlos». Eso sí, recordó, «los concejales decidimos las fiestas en función de los informes jurídicos, de las ordenanzas municipales y las leyes estatales».