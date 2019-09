«En los conciertos sentimos las canciones como el día que las escribimos» El artista Cruz Cafuné actuará esta noche en la Losa. / E. C. Cruz Cafuné | Cantante «La canción con Don Patricio ha sido una locura; coincidimos en los carnavales de Tenerife y ya sonaba por todos los lados» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 15 septiembre 2019, 02:09

Escritor, rapero y cantante. Todo esto y más es Cruz Cafuné, que actuará hoy, a las diez menos cuarto de la noche, en el escenario de La Losa. El recital tiene como objetivo principal que las canciones «resuenen en el corazón» del público en la tercera noche de San Mateo.

-¿Qué se va a encontrar el público sobre el escenario?

-Lo mejor de la música es viajar y conocer a gente que comparte la misma pasión que tú y donde más se nota eso es encima de un escenario. Siempre que mi equipo y yo actuamos sentimos las canciones como el día que las escribimos e intentamos transmitir eso a los asistentes. Nuestro objetivo es impactar a la gente que nos sigue.

-Una de las últimas canciones que ha visto la luz ha sido 'Guaguancó'. ¿La cantará?

-Sin duda. Es muy importante para mí porque la escribí en un momento en el que estaba afligido emocionalmente pero sin perder el tumbao isleño. Es mi último 'release' fuerte, aunque ahora también estamos inmersos en 'Moonlight922'. Es una serie de singles inspirados en el impacto que tiene la luna en las personas.

-Otro de los éxitos del verano ha sido 'Contando lunares', que canta con Don Patricio.

-Ha sido una locura. Patricio y yo coincidimos en los carnavales de Tenerife y ya sonaba por todos lados. Supongo que allá arriba hay alguien que me quiere.

-¿Tiene previsto lanzar próximamente otro single?

-No puedo desvelar nada aún, solo puedo decir que no paramos de trabajar y que para estar al tanto de nuevos movimientos pueden seguirme en mis redes sociales.

-¿Y está pensando hacer un nuevo disco?

-Soy una tumba.

-¿Cómo le ha ido con 'Maracucho bueno muere chiquito'?

-Muy, muy bien. Quería salir con algo personal en mi primer largo y pensaba que la gente no iba a entenderlo del todo pero la acogida ha sido genial. No puedo estar más contento.

-El amor suele ser uno de los temas de sus canciones. ¿Es más importante que el dinero?

-Hay gente que le tiene mucho amor al dinero. No lo sé. En mi opinión, si hay una cosa que une a las personas más allá del tiempo y el espacio es el amor, y siempre escribo sobre él. No siempre sobre algo romántico, muchas veces lo hago sobre el cariño en una comunidad o sobre cómo regula y define las relaciones interpersonales. También he de decir que mentiría si digo que no me gusta el dinero.

-Por muy rico que sea uno el final de todos es el mismo.

-La muerte y el desamor son los únicos problemas que no pueden solucionarse tirándoles billetes encima hasta que desaparezcan. No quiero una mansión y un deportivo, pero sí que me gustaría poder vivir tranquilo y que a mi gente no les falte de nada, y me gustaría hacerlo con la música, que es mi pasión. Es una de las cosas a las que le doy vueltas y sobre las que también escribo mucho.

-De Canarias han salido últimamente una gran cantidad de artistas con renombre. ¿A qué cree que se debe?

-No tengo ni idea. El background cultural de las islas es especial porque está a medio camino entre África, Europa y Latinoamérica y hay un gap cultural muy fuerte con respecto a la península.

-¿Volverá alguna vez su antiguo grupo, BNMP, a subirse a un escenario?

-No lo sé, de momento estamos los cuatro a nuestros proyectos. Choclock va a sacar en breve su álbum, Indigo Jams no para de sacar música y Ellegas en un lapso de unos meses lanzó varias cosas. Cada uno hace su movida pero intentamos crear un cuerpo de trabajo que siente un legado.

-A pesar de que el grupo se ha disuelto, ¿hay buena relación entre ustedes?

-Claro, seguimos siendo mejores amigos, no es excluyente. Aunque ahora coincidir en la isla sea más difícil pero hablamos todos los días.