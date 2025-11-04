A prisión un ovetense por abusar de una conocida que iba ebria y agredir a un menor que la ayudó Unos feriantes de Ventanielles le sorprendieron en plena acción y le retuvieron, entre ellos un niño de 13 años, al que propinó un puñetazo en la cara

Reconoció los hechos y asumió una condena de un año y cuatro meses de prisión por agredir sexualmente a una antigua compañera de colegio aprovechándose de que había ingerido una gran cantidad de alcohol y no podía prestar su consentimiento. Sucedió el 28 de mayo de 2023 durante una fiesta de prau en Ventanielles. El autor, un vecino de Oviedo de 46 años, también debe responder, entre otras penas, al pago de una multa por haber propinado un puñetazo en la cara a un niño de 13 años que, junto a su padre, trataba de retenerle tras descubrirle forzando a la víctima en un apartado de la fiesta. La vista oral estaba señalada este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Aquella noche, agresor y víctima quedaron en verse en la fiesta del barrio ovetense de Ventanielles. Unidos por el recuerdo de la etapa escolar, se citaron y compartieron momentos de ocio. Tras consumir ambos alcohol, «sobre la una de la madrugada, el acusado aprovechando que ella tenía sus facultades mermadas por todo el alcohol que había consumido, sumado a una medicación que estaba tomando, y como no podía prestar un consentimiento libre, la llevó a una zona del prau, se tumbó sobre ella y le hizo tocamientos». En ese momento, fue «sorprendido por empleados de las atracciones» instaladas en la fiesta, que trataron de «evitar que abandonara la zona, mientras la mujer permanecía en el suelo totalmente desorientada». En este escenario fue cuando dio «un puñetazo en la cara a un niño de 13 años que ayudaba a su padre» en la retención.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de agresión sexual del artículo 178.1, 2 y 3 del Código Penal y de un delito leve de lesiones del 147.2. Tan sólo dos días después, se impuso al acusado la prohibición de acercarse a menos de 300 metros a la mujer, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, y de comunicar con ella por cualquier medio.

Esta misma mañana, un año y medio después, aproximadamente, de lo sucedido, y ante la Audiencia, el investigado, de acuerdo con la Fiscalía del Principado de Asturias y la acusación particular, asumió una condena, por el delito de agresión sexual, de 1 año y 4 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; prohibición de acercarse a menos de 300 metros a la mujer, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, y de comunicar con ella por cualquier medio, durante 5 años; libertad vigilada durante 2 años y 6 meses; y por el delito de lesiones, a multa de 1 mes con una cuota diaria de 4 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado debe indemnizar a la víctima con 3.500 euros por daños morales; al menor, con 436 euros por las lesiones; y al SESPA, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gatos médicos ocasionados. Todo ello, más los intereses legales correspondientes.