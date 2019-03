Condenan a un hombre por abusar de una joven con síndrome de Down El condenado en juzgados. / A. P. Afronta una pena de tres años de cárcel, la imposibilidad de acercarse a la víctima durante cinco años y 9.000 euros en indemnizaciones CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 14 marzo 2019, 03:16

Tres años de prisión es la pena a la que ha sido condenado el hombre que abusó sexualmente de una joven con síndrome de Down, hija de una amiga, durante el verano de 2016. El Juzgado de lo Penal número 2 le atribuye un delito continuado de abusos sexuales. Además de la pena de cárcel, tampoco podrá acercarse a su víctima ni a una amiga de esta, menor de edad, a menos de quinientos metros durante cinco años, ni comunicarse de ningún modo con ellas. Una vez que cumpla la condena será sometido a libertad vigilada por un período de tres años e indemnizará a la víctima y a su madre con 6.000 y 3.000 euros, respectivamente.

La sentencia tuvo muy presente el testimonio de una amiga de la víctima, una menor de edad que pasó el verano de 2016 con la denunciante. Cuando la madre de la víctima se iba a trabajar, dejaba a las niñas en casa del condenado, amigo íntimo de la familia. Según el fallo, «se las ingeniaba» para dejar a la menor sola y llevarse a su víctima a la habitación o al salón «con ánimo libidinoso e intención de satisfacer sus instintos sexuales». El condenado negó «rotundamente» los hechos durante la vista oral, llegando a insinuar que la joven se había creado una «fantasía».

En este punto, cobró relevancia el testimonio de la amiga de la denunciante. La menor, que ahora cuenta con 14 años, describió cómo en una ocasión pudo ver, al salir del baño y a través del resquicio de una puerta, cómo el condenado se encontraba con los calzoncillos y pantalones «bajados» detrás de la víctima que también tenía su falda bajada, apoyada en el sofá, mientras él la sujetaba por la cintura. Unos hechos que contó a su madre y esta a su vez a la progenitora de la víctima, lo que desencadenó la denuncia.

La joven con síndrome de Down no testificó durante el juicio pero sí se visionó el testimonio que prestó al médico forense al que dijo «vengo a decir la verdad porque no quiero mentir a mi mamá», para añadir sobre el condenado que «me hizo daño y no me gustó» y «me tocó el pecho y me sentí mal».

Por todo ello, ha sido condenado a la pena de tres años de cárcel. Su defensa, ejercida por Alfonso Coronas, aseguró que respeta el fallo judicial pero no lo comparte, por lo que recurrirá la sentencia al entender que se ha producido «una vulneración evidente de la presunción de inocencia» del condenado.