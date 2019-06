Condenan a un matrimonio por estafa en la venta de una finca R. AGUDÍN OVIEDO. Martes, 25 junio 2019, 02:00

Vendieron una parcela en Olivares anunciando que era «perfecta para construir una vivienda de hasta cuatrocientos metros», pero el Ayuntamiento prohibía su edificación. El juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo ha condenado a un año de prisión a un matrimonio por un delito de estafa al engañar a una pareja que adquirió una finca con la intención de edificar una casa, pero la administración local lo prohibía, según informó ayer la agencia Efe.

El matrimonio, formado por M. Y. C. G. de 58 años y su marido J. M. N. O de 57, anunció en las páginas de internet de varias inmobiliarias que ponían a la venta una finca de 750 metros cuadrados en la urbanización de Olivares. En el mensaje decían que la finca era propicia para construir una casa de «hasta 400 metros», pero la realidad era bien distinta. El Ayuntamiento prohíbe expresamente la edificación de una vivienda en la zona, pero los vendedores nunca advirtieron a los compradores de esta limitación.

El 29 de diciembre de 2016, los dueños de la finca firmaron con P. S. R. y su esposo, J. G. C., un contrato de arras para la reserva de la parcela. En las cláusulas se incluyó que el terreno estaba libre de cargas y los compradores entregaron a los ahora condenados 3.000 euros a cuenta del precio final. Pero esta cantidad nunca la recuperaron.

Ante esta situación, pusieron una demanda y ahora el juez ha resuelto que los acusados se valieron de la «buena fe» de los compradores y les engañaron al no advertirles que en la parcela no se podía construir. Esta tesis es la que el abogado de la acusación particular, Antonio Cifuentes Fernández, ha defendido durante todo el proceso y con ella se echa abajo la teoría de la defensa por la que se defendía que lo ocurrido es un incumplimiento de un contrato civil.

La sentencia condena a los acusados a una pena de prisión de un año y les impone la devolución de los 3.000 euros de fianza entregados por los compradores hace casi tres años. Contra este auto cabe la opción de interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.