Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones El conductor dio negativo en las pruebas de alcoholemia

Al filo de las dos de la tarde, un conductor de 70 años que circulaba por la avenida de Valentín Masip se salió de la calzada y colisionó con su vehículo contra una valla, cuya estructura golpeó a tres peatones, que resultaron heridos leves.

El conductor, también herido leve, dio negativo en la prueba de alcoholemia, informaron fuentes de Seguridad Ciudadana.

El suceso provocó un gran revuelo en la zona, a la que se desplazaron la Policía Local y Bomberos.

