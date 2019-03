El Consistorio da diez días a los redactores del Bulevar de Santullano para ajustarse al pliego Infografía de la vista general del proyecto de Bosque y Valle para la entrada a Oviedo por la antigua autopista 'Y' . / E. C. El concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, sostiene que no solicitó ningún informe interno sobre el diseño ALBERTO ARCEJUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 30 marzo 2019, 02:17

La junta de gobierno local aprobó ayer remitir a la empresa redactora del proyecto del Bulevar de Santullano, la UTE Bosque y Valle, el requerimiento para que adecúe el diseño ante las deficiencias advertidas por los servicios municipales de Urbanismo, Infraestructuras, Parques y Jardines, Bomberos o Contratación. La prórroga para ajustarse a las exigencias del pliego es de diez días hábiles. La última versión que los arquitectos Eslava y Tejada y el ingeniero Gistau tampoco se ajusta a lo que ya se advirtió en verano cuando hicieron llegar la primera. La firma debía haber entregado el diseño el pasado 20 de mayo, pero lo demoró hasta entrado el mes de agosto y con un presupuesto de 51,2 millones de euros. En noviembre, hizo un ajuste a 30 millones, del que extraía las obras de la glorieta del HUCA y del desvío del colector Sur. Solo el mes pasado, Contratación, a requerimiento de Urbanismo, dejó claro que el presupuesto máximo lo marcan los 18 millones que figuran en el contrato. El tope de gasto, junto con las precisiones acerca del planeamiento -invade terrenos privados-, la falta de definición de las redes de servicios o lo inadecuado del césped propuesto viajan ahora a Madrid para que antes del día 12 los redactores solventen todas las cuestiones.

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, aseguró ayer tras la junta de gobierno que «hemos conseguido que se aprobara el requerimiento» y que «siempre hacemos todo lo que hacemos por sacar este proyecto, prioritario para la ciudad, adelante». Ello, según sus palabras, a pesar de que en ocasiones «tengamos que decir o hacer cosas que metan a compañeros en liza». «Para nosostros es molesto», admitió, porque, «el gobierno tiene que actuar con unanimidad». Aun así, la primera teniente de alcalde prometió que «lo que haremos será seguir adelante» y «ninguna injerencia interna nos va a parar».

El alcalde, Wenceslao López, sin embargo, enfrió los tiempos. «Hay un proyecto que, según los servicios técnicos del Ayuntamiento, tiene que ser corregido» por las deficiencias, numerosas y de «envergadura», matizó, que presenta.

En ese sentido, y como adelantó este diario el pasado lunes, entre otras cosas, el proyecto invade terrenos incluidos en ámbitos de suelo pendientes de desarrollo en los que se ven implicados intereses de particulares, que deberán ser excluidos. Es decir, el dibujo ocupa suelos privados con aprovechamientos reconocidos en el Plan General en la alineación de una manzana de la calle Isla de Cuba y en las unidades de Gestión Murillo y Tenderina. Además, también invade los terrenos del antiguo Matadero, sobre los que tiene una concesión la empresa Centros Comerciales Carrefour (Los Prados) para un aparcamiento de doscientas plazas.

Por eso, continuó el regidor, y «dado que es uno de los proyectos estrella de Oviedo para el siglo XXI conjuntamente con El Cristo Buenavista, requiere las máximas garantías técnicas, económicas y jurídicas para que no sea vulnerable». Y es que, para López, una iniciativa débil a esos tres niveles confirma lo que puede llegar a convertirse en un proyecto «sin éxito».

A ese respecto, el alcalde llamó a la calma y a que «los defectos se corrijan antes de que sea tarde». «Estamos acostumbrados a la época del Partido Popular cuando denunciábamos, pero no se corregía a tiempo, y el ejemplo es el Calatrava, por el que el Ayuntamiento ha pagado 108 millones de euros», recordó. «Mientras sea consciente de que algo no está bien, debo conseguir que lo esté. Mi respeto a la institución y a los fondos públicos me obliga a ello. Lo obvio no puede pasar desapercibido», reiteró.

Acerca del escaso plazo dado a los arquitectos López se mostró «precavido». El último informe de Urbanismo es de 5 de marzo y «hemos tardado tres semanas en conseguir que se remita a quien se le exige ahora diez días», aseveró.

Mientras tanto, el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, se defendió de las críticas al sostener que su departamento no solicitó informe alguno sobre el proyecto del Bulevar de Santullano.

Explicó que el correo electrónico del responsable del contrato en el que se informa a diversas áreas acerca de que, «a lo largo de la mañana», a través de un enlace, los servicios de Informática pondrán a disposición de los técnicos de las áreas concernidas «la carpeta que contiene el proyecto del Bulevar para su revisión», no es una «una petición formal, y ni siquiera informal, a Infraestructuras» de la realización de un informe sobre el Bulevar. El técnico hizo un informe en el que consideraba inviable el proyecto, «que nadie le pidió y lo incluyó en el expediente», argumentó el concejal.

Duras críticas de Luis Pacho

La oposición, en cambio, no salió a comentar las novedades del Bulevar con tanta benevolencia. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Luis Pacho, acusó con dureza a todas las partes. «Somos solo sabe hacer política desde la mentira y el fango, y el alcalde es cómplice de haberles dejado hacer estos tejemanejes durante cuatro años», criticó.

«Están inhabilitados para seguir gobernando», sentenció Pacho, que acusó a la formación de unidad popular de pretender «poner en marcha un proyecto de semejante envergadura sin contar con todos los informes técnicos correspondientes solo por colgarse la medalla».

Parte de las obras del Bulevar de Santullano están incluidas en el proyecto Edusi 'Conectando Oviedo', que cuenta con 10,3 millones de euros de fondos Fedes europeos. El presupuesto para este año recoge una partida de algo más de 3,5 millones de euros para las obras, que se pretendían empezar por la zona de Ángel Cañedo, cuyo puente sería derribado para dar paso a una glorieta.