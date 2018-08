Todas las contrataciones para San Mateo están aún sin cerrar

A veintitrés días para las fiestas no se han sacado los pliegos para el escenario de la Catedral y se desconoce toda la programación

Quedan vientitrés días para que la librera Conchita Quirós se suba al balcón del Ayuntamiento y lea el pregón de las fiestas de San Mateo. Hasta que este momento llegue, se deben cerrar todos los detalles para que los festejos se celebren con normalidad. Por el momento, no hay nada. No han visto la luz los pliegos para el escenario de la plaza de la Catedral, la contratación de los artistas no ha sido aprobada por la Fundación Municipal de Cultura, la programación infantil en el Campo de San Francisco se desconoce y no se sabe qué obras se van a representar en el Teatro Filarmónica. Tampoco hay conocimiento de qué diseñador se encargará este año de elaborar la cartelería ni de qué novedades se incorporarán al desfile del Día de América en Asturias a parte de que se rendirá un homenaje a Nueva Orleans.

El edil de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, afirmó ayer que toda la tramitación se está elaborando «conforme a la nueva ley» y dentro de unos días verá la luz. Pero el tiempo apremia y las hojas del calendario corren sin parar.

Esta situación fue criticada hace quince días por los hosteleros y por los partidos de la oposición. Sin ir más lejos, David González Codón de la asociación de Hostelería y Turismo (Otea) destacó que la falta de información está perjudicando al sector y pidió saber cuánto antes si se van a retirar las barras de los alrededores de la plaza de la Catedral

Deuda

Por otro lado, los promotores y artistas que el año pasado participaron en las fiestas de San Mateo aún no han cobrado sus servicio. En total, el Ayuntamiento les debe más de medio millón de euros y durante los últimos meses Sánchez Ramos ha dado diversas fechas de cobro. Primero anunció que sería en marzo, después a finales de julio y hace unos días dijo que se haría a mediados de agosto pero por el momento no se han hecho las transferencias.