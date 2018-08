El Ayuntamiento de Oviedo rechaza las ofertas al contrato de alumbrado que se investiga en el 'caso Enredadera' Las farolas de cinco brazo como las que se emplean en parte de la losa eran el objeto del contrato. / P. LORENZANA Contratación frena el cambio de 121 farolas isabelinas porque ninguna de las ocho empresas cumple con los requisitos de iluminación G. DÍAZ-RUBÍN / J. C. ABAD OVIEDO. Miércoles, 15 agosto 2018, 02:31

La Mesa de Contratación decidió ayer rechazar las ocho ofertas que optaban al contrato de sustitución de 121 farolas isabelinas de cinco brazos modelo 'Bailén I' por un requisito técnico: ninguna cumplía las necesidades requeridas en la licitación en cuanto a calidez de la luz. Aparte de la sustitución de los báculos por otros más robustos, la nuevas luminarias deberán incorporar tecnología led que permita ahorrar costes en el alumbrado público.

Ni Equipamientos de Señalización y Control, Eulen, Imesapi, Eiffage Energía, Urbalux, Aluvisa, Electricidad y Electrónica Martín ni Goyastur, las ocho empresas que optaban a la adjudicación, cumpían con los pliegos de una licitación de 400.000 euros.

Pero hay más, la semana pasada Rubén Rosón extendió la fiscalización de los contratos del área de Seguridad Ciudana a la de Infraestructuras ante la sospecha de que hubiera habido intentos de amaños en el pasado. Lo hizo el jueves, cuando la junta de gobierno local aprobó las medidas recomendadas para hacer frente a las secuelas de la 'operación Enredadera' en el Consistorio.

Y lo hizo cuando se supo que la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) requirió, aparte de los contratos 'manchados' por las empresas de la trama, las licitaciones de alumbrado. El 2 de julio, el mismo día que el juez Pablo J. Alonso García, dictaba el auto para registrar el Ayuntamiento y las dependencias policiales en Rubín, el Ayuntamiento dio luz verde, además, a la licitación de los cuatro lotes de la sustitución de todas las luminarias de la ciudad por led. Un suministro subvencionado con fondos europeos y cuya licitación asciende a cuatro millones de euros repartidos en cuatro lotes.

La instrucción de la causa Enredadera elaboró una listado de empresas sospechosas de amañar contratos de Seguridad Ciudadana y control del tráfico. En Oviedo, pese a la insitencia de los investigadores de la importancia de la plaza para las intenciones de la trama en el noroeste peninsular, solo existe un contrato con Gespol, la principal mercantil investigada. La UDEF se interesó también por la compra del radar móvil de la Policía Local a Integración de Servicios Adminitstrativos, propiedad del investigado Angel Luis García 'El Patatero' y los contratos en licitación del sistema de emisoras y el de modernización.

Que el control de los contratos se extienda a los de alumbrado, de lo que irradia el sumario, no extraña. En los autos, las alusiones a posibles tratos de favor a Aluvisa, que no está en la lista de empresas interesada por la Policía, es constante por parte de los implicados. Esta mercantil, actual concesionaria de la red semafórica y el control del tráfico, cocurre también a los contratos de iluminación.

Según se desprende de las conversaciones entre el exjefe de la Policía Local, José Manuel López, investigado en la causa, y «el Patatero», también imputado, las consecuciones de Aluvisa en Oviedo fueron motivo de su distanciamiento. El empresario leonés adquirió Integración de Servicios Administrativos a su exsocio pero este habría quedado como hombre fuerte y conseguidor para otras empresas en Oviedo y, supuestamente, tendría los favores del comisario.

El 9 de mayo de 2017, «el Patatero» llamó a otro de sus socios para contarle que «va a volver a abrir el tema de los semáforos, que fue una auténtica indecencia» y que «canta mucho que le han dado los semáforos y ahora la radio -emisoras de la Policía» a Aluvisa. Algo que no fue así, puesto que la licitación de las emisoras fue a parar a Aerco. «José Manuel ha hecho lo peor que se puede hacer, que es morder la mano que te da de comer», añade el conseguidor en alusión a que el comisario tendría tratos de favor con la empresa y el exsocio de «el Patatero».

En una conversación anterior entre ambos, el comisario defiende la legalidad del proceso: «Mi gente no hace eso, evalúa lo que hay y si no está no está, ni pucherazo ni nada». La 'gente' de alumbrado no es la de López pero ayer paralizaron una licitación con los mismos escrúpulos de los que habla el comisario.