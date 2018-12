La Corredoria rechaza las alternativas del Principado ante el retraso del IES La plataforma de afectados cree que «intenta echar al alumnado del bario» con la propuesta de traslado a otro centro de la ciudad ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 13 diciembre 2018, 03:19

La construcción del segundo IES de La Corredoria es «necesaria y prioritaria» y los integrantes de la Plataforma de Afectados por el nuevo IES están hartos de reivindicar el centro. El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre prometió a los vecinos que abriría sus puertas en 2015, pero aún no se ha puesto la primera piedra y no se espera que se haga hasta dentro de un año y que la obra finalicen en «septiembre de 2021». Mientras, el único instituto que hay en el barrio más populoso de Oviedo no da para más.

Tiene seiscientas plazas y en la actualidad acoge a novecientas personas -entre alumnos, profesorado y personal administrativo además de conserjes-. Para evitar que este hacinamiento vaya a más el próximo año -cuando se matriculará la primera promoción del colegio Carmen Ruiz-Tilve, además de los alumnos de la escuela de La Corredoria y Poeta Ángel González- el Principado ha puesto encima de la mesa tres propuestas: trasladar a los alumnos de Bachillerato a otro centro de la ciudad , en cuyo caso la administración regional becaría los gastos de transporte; implantar un turno vespertino; y dar continuidad en los colegios a los alumnos de primero y segundo de la ESO.

Los integrantes de la plataforma se oponen a estas medidas. Dicen que la cartera liderada por Genaro Alonso «intenta echar al alumnado del barrio» y añaden que con estas medidas «no se resuelve el problema». «El turno de tarde es pedagógicamente un desastre y si los alumnos se quedan en las escuelas dos años más, estas se sobrecargarán», añadió ayer Yolanda Iglesias, docente y miembro de esta asociación.

Asimismo, pidió al Principado que las medidas que se tomen sean «consensuadas con los padres».

IES La Florida

Los vecinos de la zona oeste también están hartos de oír que se va a construir un instituto en una parcela aledaña a la iglesia de San Antonio de Pádua, pero las obras aún no han sido contratadas. La Consejería de Educación ha incluido en las cuentas de 2019 una partida de 2,8 millones de euros, pero quieren hechos. Por ello, mañana cortarán a partir de las siete de la tarde la plaza Gabino Díaz Merchán, mientras los padres han empezado a colocar en sus ventanas carteles exigiendo la edificación del centro.