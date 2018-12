La Coruña adelanta a Oviedo en el acuerdo con Defensa sobre su fábrica de armas SUSANA NEIRA OVIEDO. Domingo, 16 diciembre 2018, 07:08

El mismo día -el 14 de febrero de 2013- que Santa Bárbara Sistemas anunció el Expediente de Regulación de Empleo más drástico de la historia del sector armamentístico en Asturias, que supuso la salida de más de 246 trabajadores, la empresa comunicó su intención de cerrar la factoría de La Coruña por falta de viabilidad. Seis meses antes había clausurado La Vega, con el compromiso de trasladar y mantener esa plantilla en Trubia, algo que no cumplió alegando motivos económicos.

Todos los planes se ejecutaron y, además de los despidos, dos enormes solares propiedad del Ministerio de Defensa quedaron sin esta actividad en ambas comunidades, abriéndose entonces unas negociciones con los ayuntamientos para decidir su futuro. Mientras Oviedo aún aguarda por definir su reconversión, la Univerdad de La Coruña ya ha anunciado que impulsará un parque tecnológico, proyecto que cuenta con el visto bueno de las administraciones y que se desarrollaría a partir del próximo año. El Estado rescatará la concesión (una empresa se encargó de las instalaciones gallegas posteriormente).

El caso sirvió ayer a Somos para criticar la gestión del alcalde, Wenceslao López: «Las negociaciones de La Vega siguen bloqueadas mientras Defensa llega a acuerdos con La Coruña», comparó. Por tanto, le pidió que «abandone los intereses partidistas que están perjudicando los intereses de Oviedo» y que invite a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a visitar las instalaciones.

La vicealcaldesa, Ana Taboada, lamentó que aún no haya fecha para una nueva reunión entre los responsables locales y estatales ni acuerdo. «Con gobiernos del mismo signo político en Oviedo, en Asturias y en Madrid, no hay excusas para que no pasen las mismas cosas que están pasando en La Coruña», reprochó.

Por su parte, el concejal socialista Ricardo Fernández le respondió asegurando que no existe ningún bloqueo y le pidió lealtad con López. «Lo que no puede hacer el alcalde es distraer para salir en las fotos», indicó.