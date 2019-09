Covadonga Díaz no descarta la Losa para ubicar los conciertos de San Mateo 2020 A. ARCE OVIEDO. Miércoles, 25 septiembre 2019, 01:10

«Un éxito rotundo». Así calificó ayer la edil de Autorización de Festejos, Covadonga Díaz, la decisión del equipo de gobierno de instalar el escenario principal de las fiestas de San Mateo en la Losa. Lo hizo, después de que los partidos de la oposición criticasen la supresión de las veladas en la plaza de la Catedral y de que Somos preguntase al respecto en comisión plenaria. «No descarto que la Losa sea el escenario del San Mateo 2020», anticipó la edil. «Nos hemos dado cuenta de que la Losa ha sido un éxito, un auténtico éxito, y no es que lo diga yo, lo dicen los artistas a través de sus redes sociales», enfatizó.

No obstante, y al respecto de las demandas del Grupo Municipal Socialista y de la formación morada, la plaza de Alfonso II no quedará en silencio durante mucho más tiempo. Eso sí, sin multitudes de por medio. La edil aseguró que el Ejecutivo municipal, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, tratará de llevar el próximo año actuaciones que no atraigan un aforo al que estuvo expuesta en ediciones anteriores de las celebraciones mateínas. «Intentaremos llevar allí algún tipo de actuación que no congregue a un aforo como el de la Losa» «sino uno más pequeñita. Se puede meter algún tipo de actividad que sea para un público más reducido», concluyó.