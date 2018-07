«No creo que los directores generales resuelvan nada» Viernes, 13 julio 2018, 01:42

La concejala Ana Rivas replicó ayer a sus socios de gobierno de Somos Oviedo y su insistencia reforzada estas últimas semanas para contratar personal de alta dirección para reforzar la gestión municipal. Rivas sostuvo que su «plantilla lo que necesita es personal para hacer el trabajo, personal para ir a la calle y poder ver donde tenemos los argayos, ver donde tenemos que actuar. Lo que necesitamos es personal por abajo». Rechazó expresamente la figura de los directores generales. porque, dijo, «no creo que resuelvan absolutamente nada, a mí que haya un director general que diga 'hay que, hay que, hay que' no me sirve de mucho: lo que me sirve es que haya más inspectores para que puedan ir y comprobar tramo a tramo de carretera, de alcantarillado y de caminos como está», concluyó la portavos socialista.