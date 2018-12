Críticas al retraso en la apertura de La Rosaleda de Artesanos

En medio del puente de la Constitución y la Inmaculada, a las puertas de la Navidad y con prácticamente todos los comercios del centro abiertos incluso los festivos para aprovechar el tirón de estas fiestas, la carpa de La Rosaleda de Artesanos, la feria que organiza la dirección general de Comercio del Principado cada año como escaparate de las creaciones de los artesanos asturianos, sigue cerrada y en plenas tareas de montaje. De hecho, no abrirá hasta el próximo día 14 con el trabajo de 68 talleres de distintas disciplinas.

Ayer, la secretaria general de Foro Oviedo, Camino Gutiérrez, exigió «explicaciones al tripartito» sobre el retraso en la apertura, pese a que el Ayuntamiento no organiza la feria. Defendió que el evento «es fundamental para el sector artesano» ya que él se juegan una parte importante de las ventas anuales» y sirve a los profesionales «para cerrar operaciones para el resto del año». «A todo esto», añadió Gutiérrez, «se le une el caos que reina en Asturias, cuyo director general de Comercio y Turismo, compañero de partido del alcalde, no sabe o no quiere sacar a esta comunidad de su letargo y decadencia, algo que se refleja en la baja demanda turística».