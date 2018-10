«Las críticas por sexismo me dolieron en el alma, quería contar justo lo contrario» Bastián Prendes. / DAMIÁN ARIENZA Bastián Prendes, muralista profesional, argumenta qué le llevó a pintar 'Poseidón y Atenea' y explica que presentaba a la diosa con un pecho al aire como liberación de la mujer JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 6 octubre 2018, 02:39

Pese a llevar más de 400 murales a sus espaldas el nombre de Bastián Prendes (Oviedo, 1990) ha saltado estos días a la palestra tras la polémica suscitada por el repintado de su 'Poseidón y Atenea', criticado por sexista, en la Ronda Sur. Desde la organización del Festival Parees, pese a las acusaciones, descartaron cualquier tipo de censura -la pintura estuvo un año al fresco- y aluden a motivos técnicos y de conservación. Prendes, por su parte, participa hoy en la Noche Blanca con una intervención interactiva: «El público va a poder pintar sobre mi obra y se va a poder dar cuenta de lo efímero que es el arte en la calle», afirma.

-¿Cómo fueron las quejas, las críticas por 'sexista'?

-Hubo quejas sí, pero no sé exactamente de quién. A mí me comunican que las hay porque aparece el tío cachas fuerte delante de la chica desnuda detrás.

-¿Qué quería contar con el mural?

-En un principio no había reparado en que alguien pudiera interpretarlo así a la hora de hacer la composición. Yo quería reflejar otros aspectos. Quería que fuera un mural crítico con la sociedad actual desde que se gesta en la Grecia clásica. Entiendo en cierto modo y a simple vista que el mural muestra dos estereotipos pero no hago una apología ni anuncio productos de estética. Hablando con mucha gente llegué a la conclusión que quizás no lo expresé bien.

-Sin embargo, el mural estuvo un año en la pared y Parees alude a motivos técnicos para su retirada.

-A mí me comunican desde el festival que tienen el problema y me proponen que este año vuelva a pintar sobre esa pared en la Noche Blanca como cierre de festival. Lo que pasa es que esa pared estaba a desmano y busqué otra en General Elorza que es la que voy a pintar mañana -por hoy, a partir de las 20 horas-. El mural está un año entero y y entendí lo que pasaba. A los dos, al Festival y a mí nos sirvió para aprender. Pintar en la vía pública no es algo tan íntimo como cuando lo haces en tu estudio.

-¿En qué sentido?, el arte es libre.

-En la calle contribuyes a la cultura visual del entorno y quizás con tantos anuncios, modelos, estereotipos, se puede caer en un marco de pensamiento determinado. Ya le digo que era todo lo contrario. Atenea como liberación de la mujer, por eso muestra el pecho. La quise desnudar para reseñar eso no para sexualizar el cuerpo de la mujer.

-¿No cree que estamos en la época del derecho a la ofensa?

-Sí, hay que tener en cuenta que la gente está sensible y tener cuidado al pintar en la vía pública. Por un lado, al festival le sirvió para comenzar un modelo participativo que funciona muy bien porque se tratan temas consensuados con la gente. A mí esas críticas me dolieron en el alma porque no quería buscar eso.

-Le dio la vuelta a la situación.

-Me sirvió para ponerme las pilas y comencé a participar en concursos a nivel nacional. Gané el de la oficina de Igualdad de Género de la Mancomunidad del Valle del Jerte. En Lérida presenté una obra en la que hablaba de la libertad de los pueblos y de la mujer también con estética clásica y ahora voy a pintar una medianera de cinco plantas en Avilés en un programa de regeneración urbana parecido a Parees con un mural que representa a la mujer y los nuevos tiempos.

-¿Le ha servido este proceso?

-Me ha servido para sacar mi orgullo positivo, no comparto que se hubiera interpretado así pero intentas mejorar y te das cuenta de que sirve para aprender si quieres.

-Y hoy, ¿qué va a plantear en la Noche Blanca?

-Es un mural que está hecho con un tipo de pintura con la que la gente va a poder interactuar con él. Van a poder dibujar y hacer lo que les dé la gana, pintar lo primero que se les pase por la cabeza. La pared brilla cuando se apunta con linternas y con láser mientras que se desvanece. Se van a divertir y darse cuenta de lo efímero que es el arte en la calle.