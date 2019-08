«Desde hace cuarenta años nunca había sido tan difícil vivir de la música» Xuan García Vijande, sentado en un banco de Oviedo. / HUGO ÁLVAREZ Xuan García Vijande, músico de 'Gente Terrible' El artista ovetense analiza el momento en que se encuentra la industria musical a través de las vivencias en su banda de estos dos años IVÁN GARCÍA OVIEDO. Lunes, 26 agosto 2019, 01:35

Polifacético como pocos, Xuan García Vijande (Oviedo, 1993) es conocido por su labor política, activista en favor del bable y, desde hace unos años, por su emergente carrera musical. Al bajo y a los coros de la banda 'Gente Terrible' se dieron a conocer tras ganar el Concurso de Maquetas Pop-Rock 2018 el pasado mes de diciembre, lo que supuso un empujón importante para el grupo. Recuerda sus inicios, analiza el momento por el que pasan y cuenta cómo le va ahora que también ha comenzado a producir música por su propia cuenta...

-¿Cómo fueron los inicios de 'Gente Terrible' y en qué momento se encuentran como grupo?

-El grupo empezó hará dos años y medio o cosa así. Manu Rodríguez, el cantante, y yo nos conocíamos del instituto y por grupos de amigos conocimos a Manuel Dacosta que es el guitarrista y compositor. Manu y yo comenzamos a quedar para hacer versiones, poco después se vino Dacosta y empezamos a ensayar canciones propias. Empezamos a ensayar en los locales de ensayo de Otero. La cosa tampoco tenía mucho objetivo, simplemente tres personas que quedábamos para tocar. Poco a poco la cosa se fue estabilizando hasta el momento en el que llega Sergio, el batería, y ya nos ponemos en marcha y toma todo dirección fija.

-¿Qué tipo de música hace 'Gente Terrible'?

-Siempre hacemos la broma de que somos pop costumbrista, porque hacemos un pop con conceptos de andar por casa. Hablamos de las cosas que nos han influido en la vida sin querer dejar de ser lo suficiente generales para que otras personas se puedan identificar con las cosas que escribimos, pero sin querer ir a parar a grandes lugares comunes como hablar de París o Madrid que no significan demasiado para nosotros. La gente se puede sentir identificada aunque no conozca esos lugares de los que hablamos igual que yo me identifico con las canciones de Leiva aunque no haya estado en los bares de Madrid.

-¿Siempre tuvieron claro lo que querían hacer o se fueron adaptando a lo que mejor les iba?

-Es curioso porque cuando empezamos teníamos intención de ser folk. O pop con tintes folk. Cuando empezamos a componer había canciones que te podían recordar a ese folk más americano o incluso que puedan tener reflejo en Bob Dylan y ese tipo de autores. Pero cuando metimos a Sergio empezaron a surgir otro tipo de matices que hicieron el grupo más diverso. Somos cuatro personas, cada una con un 'background' diferente. A Manu, el cantante, le gusta mucho el Jazz; a Manuel Dacosta le encanta Nacho Vegas y esa escena 'indie' y a Sergio la música más cañera así que al final éramos cada uno de nuestra madre y nuestro padre.

-También ha empezado a dar sus primeros coletazos individuales, ¿cómo le va?

-Individualmente súper bien. Siempre había tenido el gusanillo de hacer algo por mi cuenta. Me faltaba el pequeño detalle de tener canciones, pero desde hace unos meses tenía la idea de salir con algo propio y que no encajase en ese estilo costumbrista. Un día empecé a componer a través de las notas que tenía en el teléfono y publiqué mi primera canción en YouTube. Que al final es como mejor se hacen las cosas, porque si tengo que esperar a encontrar una fecha en un bar, a que me produzca alguien igual llega octubre o noviembre y sigo sin nada. Así me quito la tirita de golpe y es mejor.

-¿Su idea es compaginar estas dos facetas: la propia con la de músico en 'Gente Terrible'?

-Sí, yo estoy muy contento con 'Gente Terrible'. Siempre lo digo que es un proyecto que puede tener futuro. Además me acabo de comprar un bajo y estoy contento con mi papel en la banda. Pero, también quiero tener más proyectos. Y este otro, en plan más cantautor es al margen. Intento esforzarme por diferenciar mi labor personal de la del grupo.

-¿Es fácil darse a conocer ahora mismo en la música con las redes sociales o es un arma de doble filo?

-Tienes que tener ganas, suerte, talento. Pero igual que en las empresas o en la política y en todas partes. Para mí, lo fundamental sigue siendo dar conciertos. Es la forma en que tú demuestras cosas que no puedes demostrar en el disco, que en un estudio no vas a sacar adelante. Pero eso no quita que cualquier otro medio pueda ser determinante. Puedes utilizar YouTube, Twitter, incluso Tinder o Linkedin. Pero de ahí a que sea el pilar fundamental, yo tengo mis dudas. Ahora hay acceso a mucha más música y a mucha más producción musical. El género se ha democratizado y ha subido la competencia.

-¿Se puede vivir de la música en una banda local?

-Yo creo que desde hace cuarenta años nunca había sido tan difícil vivir de la música como ahora mismo. En su momento era más fácil, igual me estoy llevando por la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, pero creo que es imposible vivir de la música si tu banda es local y si tu localidad tiene las características de Oviedo. La base para salir adelante, vuelvo a decir, son los conciertos. Hay mucha gente que nos empezó a escuchar, a 'Gente Terrible' a través de ir a tocar a locales y sitios. Es la forma más fácil de ir escalando en la industria musical y es la manera más fácil para que te llamen.