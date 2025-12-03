El cuartel de la Policía Local de Oviedo reduce la factura de la luz un 72% tras una reforma de 2,25 millones de euros

El Ayuntamiento de Oviedo, liderado por el equipo de gobierno de Alfredo Canteli, inaugurará este jueves el rehabilitado edificio de Seguridad Ciudadana de ... Rubín. El centro de operaciones de la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) de Oviedo ha sido sometido a un ambicioso proyecto de mejora de la eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad valorado en 2,25 millones de euros –1,8 millones provenientes de los fondos europeos– que ha propiciado una reducción del consumo de energía primaria del 72%.

Las obras se dividieron en cuatro ejes fundamentales. La primera, la referida rehabilitación energética, se logró mediante la mejora de las condiciones de aislamiento térmico de la envolvente, la renovación y sustitución de aparatos de consumo por otros más eficientes y la implantación de sistemas energéticos renovables para la producción de energía como lo es el sistema fotovoltaico instalado en la cubierta, que satisface parcialmente su demanda de electricidad.

En segundo lugar, la mejora de la sostenibilidad viene dada, según informó el gobierno local este miércoles, por medidas como la reutilización de las aguas pluviales para su uso en los camiones cisterna de Bomberos, la dotación de aparcamientos para bicicletas o de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, el revestimiento de la fachada se realizó mediante materiales fotocatalíticos que pueden absorber partículas contaminantes del aire.

El cuartel de la Policía Local y Bomberos también ha mejorado en accesibilidad, puesto que se han eliminado las barreras arquitectónicas y se han facilitado espacios e itinerarios accesibles. Por otro lado, hay vestuarios adaptados, aparcamientos accesibles, sistemas de protección adecuados a la normativa y una nueva señalética.

La habitabilidad del edificio, una de las principales reivindicaciones de los trabajadores durante años, también ha dado un salto cualitativo mediante la incorporación de un sistema de ventilación mecánica controlado y la mejora de las condiciones acústicas de la sala polivalente.