Varios agentes de la Policía Local, frente al renovado edificio de Seguridad Ciudadana. Mario Rojas

El cuartel de la Policía Local de Oviedo reduce la factura de la luz un 72% tras una reforma de 2,25 millones de euros

El Consistorio inaugura hoy la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad del edificio de Seguridad Ciudadana

A. Arce

Oviedo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:11

El Ayuntamiento de Oviedo, liderado por el equipo de gobierno de Alfredo Canteli, inaugurará este jueves el rehabilitado edificio de Seguridad Ciudadana de ... Rubín. El centro de operaciones de la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) de Oviedo ha sido sometido a un ambicioso proyecto de mejora de la eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad valorado en 2,25 millones de euros –1,8 millones provenientes de los fondos europeos– que ha propiciado una reducción del consumo de energía primaria del 72%.

