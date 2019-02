Cuatro empresas aspiran a diseñar el proyecto de la variante de Trubia El ramal evitará que los camiones de Química del Nalón atraviesen la localidad, tras una obra financiada por la empresa y las administraciones ROSALÍA AGUDÍN Martes, 5 febrero 2019, 02:50

El tráfico generado por la empresa Química del Nalón, cuyos camiones deben de atravesar Trubia, suponen un «grave peligro» para los usuarios de la red viaria. De esta forma, el Principado justifica la propuesta de contratación para la redacción del proyecto del ramal que desviará a todos los vehículos cuyo destino sea factoría.

El precio de licitación es de 50.000 euros (IVA incluido). Ocho empresas se han presentado a este concurso: cuatro de ellas has sido descartadas -Integra Ingeniería, Inca y Balia Ingenieros no acreditaron los años de experiencia del redactor e Incersa no presentó la documentación requerida-.

El resto lucha por llevarse este contrato, que tiene una duración de seis meses. TPF Gestinsa Euroestudios y Noega Ingenieros han obtenido la mejor puntuación. La primera ha presentado ante la administración regional una oferta de 30.992 euros (IVA excluido) y 39.963 euros, la segunda, tal y como consta en las actas de la mesa de contratación.

Las dos propuestas restantes son las de la UTE Inge-Zeelk, valorada en 34.850 euros (IVA exlcuido) y TOC Ingeniería por 29.752 euros. Entre la más cara y la más barata hay una diferencia de 11.161 euros y ninguna alcanza los 50.000 euros presupuestados por la administración regional.

Cuatro empresas luchan, pues, por este proyecto que se comenzó a idear hace trece meses, aunque los vecinos llevan años pidiendo un cambio. Cien mil camiones transitan cada año por el medio de localidad cañonera: pasan a la vera del parque, donde hay niños, del supermercado o la de piscina. Es por ello que la consejería liderada por Fernando Lastra y los responsables de Química del Nalón llegaron un acuerdo para la construcción de una vía que irá paralela a las vías del tren.

1,2 millones

El coste de las obras será de 1,2 millones. El Principado junto al Ayuntamiento financiará el 80% de esta cantidad, mientras que la empresa aportará el 20% restante. Además, la vía tendrá un carril de ida y otro de vuelta y su velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora, tal y como aparece en los pliegos de contratación.

Una vez que se resuelva el concurso para la redacción del proyecto, la ganadora tendrá medio año para elaborar el documento y después lo entregará a la administración regional para que convoque el concurso para la adjudicación de la construcción.