Cuesta defiende llevar los conciertos a La Ería pese a los partidos del Oviedo El chiringuito Pinón Folixa, muy animado en la plaza de Porlier en las fiestas mateínas. / Álex Piña La edil de Juventud pide un informe a Abogacía para conocer qué grado de compromisos tiene el Ayuntamiento de cara a las fiestas mateínas G. D. -R. / R. A. OVIEDO. Sábado, 6 julio 2019, 03:02

«Es el sitio». El equipo de gobierno no baraja otra opción que llevar al aparcamiento del Carlos Tartiere los grandes conciertos de San Mateo, pese a coincidir con dos jornadas en las que el Real Oviedo jugará en su casa. El primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, confió ayer en que no haya problemas y apuntó la opción «de que se modifiquen los horarios», que aún no ha fijado la Liga, para que no coincidan con los conciertos. Podría ser, pero el problema no es la coincidencia o no de partidos y conciertos, sino que el plan de autoprotección del estadio define el aparcamiento como el espacio de seguridad en caso de emergencia por lo que no podría estar ocupado por una carpa. Una situación solventada otros años con cierta manga ancha por parte de la Delegación del Gobierno y un considerable y costoso depliegue de la seguridad local. De ninguna de las cosas hay garantía ahora, tras el cambio de gobierno y la jubilación anticipada de más de cuarenta agentes este año

Informe a Abogacía

La concejala de Juventud, Covadonga Díaz, ha pedido a Abogacía Consistorial un informe para ver si el anterior equipo de gobierno ha cerrado algún contrato para San Mateo. Lo ha hecho después de encargar otro a la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y en el que se cree que «no hay nada cerrado». A partir de estos documentos, el nuevo equipo de gobierno empezará a diseñar los festejos mateínos. Lo hará desde cero si no hay nada cerrado en firme hasta el momento -una opción plausible dadas las limitaciones presupuestarias de la FMC que, a la espera del remanente de tesorería, tiene 180.000 euros disponibles- o a partir de lo que haya cerrado hasta el momento. El lunes Díaz quiere resolver esta incógnita.