Cuesta insiste en renegociar el plan especial del El Cristo-Buenavista

El plan especial de ordenación para El Cristo-Buenavista está en una fase «absolutamente preliminar». El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, insistió ayer en dejar de lado el lado el trabajo realizado hasta ahora por el Consistorio y el Principado para la ordenación de los suelos de la antigua ciudad sanitaria, que desembocó en la aprobación, en mayo, de una modificación puntual del Plan General para encajar la propuesta salida del concurso de ideas que ganó 'Hucamp! La Campa de todos'. Cuesta sostuvo que «el Ayuntamiento tiene la obligación de opinar e intervenir en la reordenación de esos terrenos, más allá de dejar esa decisión en manos de otras administraciones». En palabras de edil, el papel del Principado ha servido hasta ahora para que «esos terrenos estén olvidados y abandonados durante años, como ha pasado ante la dejadez del tripartito».

Los planes de Cuesta para gestionar la ordenación de todos los terrenos del plan de El Cristo-Buenavista a través de la revisión del PGOU que dejó en marcha el anterior equipo de gobierno anticipan un choque frontal con el Principado. El Ayuntamiento y la administración regional firmaron en 2016 un protocolo para la recuperación de estos suelos, seleccionando la propuesta a través de un concurso internacional de ideas. Un proceso que tiene ya un documento de prioridades en el Ayuntamiento y una modificación puntual del planeamiento en trámite. Dar marcha atrás, es peligroso.

El documento prevé para El Cristo-Buenavista duplicar la edificabilidad actual para financiar la recuperación de los terrenos y de algunos de los edificios con un mix de usos, promover 600 nuevas viviendas, además de reservar suelos para una nueva Jefatura Superior de Policía. Incluye, también, una vaga referencia a la rehabilitación de la plaza de toros de Buenavista para la que se propone flexibilizar sus usos, pero que sigue pendiente de un entendimiento con Cultura.

Nada de esto pesó para Cuesta, que quiere «intervenir» en el desarrollo, pese a que el Ayuntamiento, según un convenio aprobado en 2006, ya dejó sus competencias en la ordenación de los terrenos en manos del Principado, como promotor, e incluso renunció a su 10% de aprovechamientos.

El concejal defendió la inclusión de los terrenos de la fábrica La Vega en la revisión del Plan General, aunque no ha aclarado aún con qué fin. «Hay contemplado un plan especial para la Vega desde 2006 que ni siquiera se llegó a iniciar en trece años», recordó y añadió, además, que «no se puede obviar la transformación que ha sufrido Oviedo» desde entonces. Los 122.000 metros de La Vega están calificados como suelo industrial. Cuesta no aclaró qué ventajas tendría estudiar nuevas ordenaciones para el recinto dentro del la revisión del PGOU como pretende ahora.

Para el concejal de Urbanismo, las directrices, aprobadas por todos los grupos políticos a excepción del PP hace dos años, deberán ser distintas ahora.«La revisión de un PGO obsoleto, que data del año 2006, es necesaria y una obligación. Ciudadanos votó a favor en 2016, y seguimos adelante con la voluntad de aprobar esa revisión, no hay ninguna contradicción», sostuvo. Lo extraño es que entre esos objetivos que votó Ciudadanos estaba suprimir la reserva de suelo para la Ronda Norte. Recuperarla es ahora «prioritario» para Cuesta, teniendo en cuenta el estudio de alternativas que ha presentado Fomento. «Cuando se aprobó iniciar la revisión del PGO hace tres años, la Ronda Norte no estaba ni siquiera en los planes del Ministerio de Fomento», apostilló, aunque lo cierto es que el Estado no necesita que una administración local le haga 'hueco' para una infraestructura.