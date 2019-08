Las Cuestas se enfrenta a una multa de hasta 6.000 euros por celebrar sus fiestas

Los vecinos de Las Cuestas de Trubia se enfrentan al pago de multas de hasta 6.000 euros por la celebración de las fiestas patronales de San Miguel de los pasados días 26, 27 y 28 de julio sin permiso municipal. La concejala de Autorización Festejos, Covadonga Díaz, aseguró ayer que el colectivo vecinal era conocedor de que los informes técnicos de Licencias e Infraestructuras eran negativos y que por tanto no estaba autorizada la celebración de las festividades. «Para mí lo importante es la seguridad. La seguridad va por delante y vamos a multar lo que nos marque la ley, porque está para cumplirla en Las Cuestas o donde sea»», aseguró la concejala.

Así lo expresó, en contestación a las declaraciones de la portavoz de Somos, Ana Taboada, en las que acusaba a PP y Ciudadanos de recurrir a la vía coercitiva en lugar de facilitar a la ciudadanía los trámites administrativos. «Se les llenó la boca en campaña hablando de que querían un ayuntamiento facilitador, y lo primero que hacen cuando se les atascan los permisos de los festejos populares es multar a los vecinos», señalaba.

Una «tomadura de pelo». Así calificó la edil popular la decisión de los vecinos de anunciar el inicio de los festejos a través de las redes sociales aun teniendo en su poder dichos informes negativos. «La Policía tiene los informes también de que no estaba autorizada, fueron hasta cuatro veces», manifestó.

Por su parte, Díaz afirmó que el anterior equipo de gobierno tripartito «hacía la vista gorda». «Si la señora Taboada considera que la ley no está para cumplirla, es su problema. Yo tengo muy claro que voy a cumplirla», apostilló. Además, insistió en que las fiestas que no cuenten con informes favorables serán denegadas. Como en Naves, donde «retiraron la carpa y no hicieron fiesta. El día del bollo los vecinos llevaron sus toallas y lo comieron en el prado, fue algo a nivel del pueblo y familiar», sentenció.