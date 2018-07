Cuidadoras de Cook denuncian el impago de la nómina de junio

«En mi colegio más de la mitad de las cuidadoras del comedor escolar no hemos cobrado junio y esta situación también se da en el resto de centros de Oviedo. Hemos intentado contactar con la empresa Cook, pero no nos cogen el teléfono». Son palabras de una representante del comité de empresa de la sociedad que hasta ahora gestiona los desayunos y comidas de los centros públicos del municipio.

Los delegados sindicales señalaron ayer que durante el último año han sufrido atrasos en los cobros, pero ahora temen no recibir la mensualidad de junio ante el cambio en el contrato, que pasará a gestionar la empresa catalana Serhs Food Area. «Parte de la plantilla ha recibido su sueldo pero la otra no y no sabemos qué va a pasar. Durante el último año hemos tenido retrasos y falta que nos apliquen la subida de 2017», indicaron. Desde que tienen estos problemas han intentado «negociar con la empresa» y «les hemos dado un margen de tiempo», pero por el momento no ha habido suerte: «No hemos podido hablar con ellos y ya nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento para transmitirle todo lo que está pasando».

La edil de Educación, Mercedes González, señaló ayer que «velará para que se cumplan los derechos de los trabajadores» y destacó que todos serán subrogados. «La plantilla se mantendrá e incluso se contratarán nuevas personas», defendió la edil de Somos.

El nuevo contrato para el servicio de comedor escolar introduce varias novedades. En los pliegos se exige que los productos que se sirvan deben de ser «de primera calidad, de temporada, de proximidad y ecológicos». Los lácteos y la fruta se comprarán en Asturias y, además, los estudiantes tendrán todo un proyecto pedagógico para aprender hábitos de alimentación saludable e higiene.

Por otro lado, quedará prohibidos el uso de «materiales tóxicos» tales como los plásticos, según destacó González el pasado lunes en la presentación del contrato ante los medios de comunicación.