Cultura adjudica el escenario de la Losa en baja temeraria

La mesa de contratación acordó ayer proponer a Vallina como adjudicataria del montaje del escenario principal de los conciertos de las inminentes fiestas de San Mateo en la Losa. Lo hizo a expensas de que la empresa justifique que no incurre en baja temeraria al ofertar un precio de 28.858,5 euros por la instalación frente a los 48.794 del presupuesto de licitación. Es un signo, uno más, de los problemas en las contrataciones para las fiestas. Los pliegos, por ejemplo, no detallan ni la ubicación de los escenarios. El equipo de gobierno precisó ayer que esta figura «en el expediente administrativo», que no forma parte de la documentación de la licitación y que, pese a ello, «no hubo consultas». Vallina también fue propuesta como adjudicataria del montaje de los otros escenarios musicales de las fiestas -Feijoo, Paraguas y El Bombé-, mientras que Sanibrun suministrará los aseos y Río las carpas. Todo ello si nada se tuerce y alguna de las empresas recurre, lo que bloquearía los contratos. Uno de los lotes, el de los camerinos, quedó desierto y obligará a una nueva contratación.

Tampoco hubo vía libre al contrato de seguridad. Dos de las empresas -Asepro y Serveco- presentaron bajas desproporcionadas al ofrecer un director de seguridad a coste cero y quedó pendiente de nuevos informes.