«La cultura de Oviedo tiene su sitio en Europa»

La capitalidad Europea de la Cultura lleva celebrándose desde 1985, con más de 60 ciudades reconocidas con el título. Este año 2025 lo ostentan Chemnitz (Alemania) y Nova Gorica (Eslovenia) y en 2031 será el turno de España y Malta. En este contexto, Oviedo presenta su candidatura, una oportunidad de acercar a Europa lo mejor de Oviedo, y por ende, de Asturias.

De este proceso forman parte muchas personas como Inés Iglesias y Matteo Mastronardi, del estudio de diseño gráfico Los Patos, encargados de diseñar la imagen de la candidatura.

–¿Por qué tendría que ser Oviedo la ciudad elegida?

–Matteo: Yo lo digo siempre, veo a la ciudad muy fresca, y creo que todo lo que se proponga lo va a conseguir. Oviedo es una ciudad genuina, y tiene la capacidad de acercarse por primera vez a algunas cosas, y también tiene un tejido social, político y cultural que está abierto y listo para activar esta cultura. No tenemos paredes invisibles que nos impidan hacer cosas. De momento este terreno está muy fértil.

–Oviedo cuenta con una amplia vida cultural. ¿En qué se diferencia de otras ciudades como Bilbao, Valencia o Barcelona?

–Inés: No puedes compararlo porque Oviedo es una ciudad pequeña. No obstante, para el tamaño que tiene veo que cuenta con mucha oferta cultural. Hay propuestas muy vanguardistas de algunos festivales en Oviedo que no encuentras en otras ciudades de España, e iría más allá y diría que tampoco se ven en otras ciudades europeas.

–Matteo: La capitalidad podría activar el potencial que tiene la ciudad, porque la base ya está.

La cultura de Oviedo tiene sitio en Europa porque es fresca y muy abierta. Además, desde algunos puntos de vista ya tiene más que ofrecer que otras ciudades. Respecto a la parte clásica tiene mucho, y en la contemporánea también. En la Noche Blanca hubo propuestas muy contemporáneas que no se ven en otras Noches Blancas.

–¿Y el diseño gráfico que papel juega dentro de la cultura ovetense?

–Inés: Yo creo que la gente tiene ya bastante cultura del diseño, y saben apreciar cuando algo está bien hecho.

–¿Cómo os inspirasteis a la hora de crear el logo?

–Inés: Cuando empezamos se hablaba de la unión de Asturias. No de hacerlo solo de Oviedo, sino de juntar todos los polos. A partir de ahí empezamos a buscar referencias, imágenes, tradiciones y todo nos llevaba a un movimiento circular.

Matteo: Sí, un módulo circular donde buscar elementos que van desde la historia del Prerrománico hasta la cultura y arquitectura contemporánea. Dicho así un círculo parece un poco básico pero es la base en la que se une lo que llamamos una capital policéntrica, Oviedo, ya que en la ecuación siempre pusimos Gijón, Avilés y las Cuencas porque hablar de cultura de Oviedo es hablar de cultura asturiana.

