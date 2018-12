«El daño causado por Villa Magdalena es de 52 millones»

Tras el acuerdo de la junta de gobierno para remitir al Tribunal de Cuentas toda la información sobre la expropiación de Villa Magdalena, el órgano fiscalizador ha nombrado un instructor para revisar la gestión municipal entorno al palacete de la avenida de Galicia. El alcalde, después del fracaso de los dos expedientes de responsabilidad patrimonial que impulsó sin que la instructora hayase responsabilidades contables, no se mostró optimista ayer: «Había la opción de que no hiciese nada, podría no haberlo hecho, pero ha nombrado un instructor», destacó ayer el alcalde, Wenceslao López. De lo que sigue convencido, dijo, es que la mala gestión de los gobiernos del PP, que no consignaron la expropiación y dieron pie a la millonaria retasación, «le ha costado a los ovetenses casi 52 millones de euros, ese es el daño». El Ayuntamiento acabó pagando entre principal e intereses 63 millones, por un edificio que el contructor Miguel Ángel Menéndez del Fueyo adquirió «por 2,5 millones», dio incluso por bueno el justiprecio fijado en 1998, 11,2 millones, «aunque fue cinco veces lo que había costado, pero es que «aún así, son 52 millones de euros», resumió.

El Ayuntamiento remitió al Tribunal de Cuentas los nueve expedientes referidos al palacete. Nueve legajos que van desde la expropiación a la setencia final, que incluyen desde una comisión de investigación presidida por el PP y que concluyó que si no se pagó en su momento es porque había otros gastos, a los dos últimos expedientes de responsabilidad patrimonial impulsados por Wenceslao López este mandato y archivados. Una última bala.